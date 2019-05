A César Luis Menotti y Lionel Messi los separan 49 años, pero en el ambiente del fútbol tienen mucho en común. Los dos nacieron en Rosario y Menotti fue entrenador del Barcelona, donde brilla Messi hace más de una década, y de la Selección, donde la Pulga no terminó de conseguir el logro deportivo mayor. Nunca se habían tratado en persona. Hasta hoy, que finalmente se conocieron en el predio de la AFA en Ezeiza.

El DT campeón del mundo en 1978 arribó al predio para dar una charla al plantel de Lionel Scaloni. Cuando llegó, se saludó son el seleccionador, sus asistentes Walter Samuel y Roberto Ayala, así como con el presidente de la AFA, Claudio Tapia. Más tarde, Menotti se cruzó con el entrenador del Sub-17, Pablo Aimar. El plantel ya había iniciado la jornada de entrenamiento de cara a la Copa América de Brasil, que comenzará en dos semanas.

El plato fuerte era el encuentro de Messi con Menotti. El Flaco jamás había tenido oportunidad de tratar en persona a la estrella del Barcelona. Ambos dialogaron aparte en el vestuario, junto a Tapia, tras la llegada de Messi al predio. El jugador arribó al país desde Barcelona tras perder el sábado la final de la Copa del Rey con su equipo ante el Valencia. Llegó, fue a Rosario y volvió para sumarse al plantel.

El entrenamiento matutino se dio bajo la niebla. Menotti no se resistió a hacer jueguito con una pelota cuando llegó y luego habló al plantel, que tras sus palabras se expresó con un cerrado aplauso.

El ex técnico de Huracán, Boca, River e Independiente, nunca ahorró elogios para el astro del Barça. "Messi se sienta con los otros cuatro grandes: Di Stéfano, Pelé, Cruyff y Maradona", dijo hace pocos días, al tiempo que señaló: "Tengo la seguridad de que está feliz en la Selección Argentina. No le costaría nada decir que no si no tuviese ganas, podría decir que le duele el dedo gordo del pie, pero si está acá es porque está feliz en la Selección". Y apuntó que “no creo que haya un tipo que sueñe algo más feliz que Messi ganando un título con la Selección Argentina”.

La Copa América, torneo en el que la Selección fue subcampeona en sus dos últimas ediciones, comenzará el 14 de junio en Brasil. El 15, el equipo de Scaloni debutará en Salvador de Bahía ante Colombia.