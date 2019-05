Otro gesto de Perotti y Bielsa

El candidato a gobernador del Frente Juntos, Omar Perotti, y su ex competidora en la interna, María Eugenia Bielsa, compartieron ayer en Rosario la presentación del libro Gestas Peronistas. Filosofía-Derecho-Educación donde ratificaron el compromiso de unidad del peronismo santafesino de cara a las generales del 16 de junio. "Tenemos voluntad y decisión de construir juntos, no solamente en la campaña electoral, si no también los próximos cuatro años de gobierno", enfatizó Perotti. "Vamos a transitar esta campaña acompañándonos como resulta de la lealtad que tiene que tener un espacio cuando va a una interna, nosotros no resultamos los elegidos pero estamos acompañando al espacio que resultó elegido", apuntó Bielsa. Más allá de la importancia por la foto de la actividad que compartieron, Perotti adelantó que entre ellos "hay un compromiso de trabajo de equipos coordinados que ya ha empezado, vamos a compartir una plena participación de los espacios en el futuro gobierno de Santa Fe".

"Hoy nos reunimos para celebrar la unidad del partido peronista", dijo el presentador de la actividad en el Complejo Cultural Atlas que captó la atención de medios y militantes. En las primeras mesas se ubicaron la compañera de fórmula de Perotti, Alejandra Rodenas, el primer candidato a senador provincial, Marcelo Lewandowski, la candidata a diputada provincial, Silvina Frana, la concejala Fernanda Gigliani y el concejal Osvaldo Mitaello, el presidente de Nuevo Encuentro, José María Tessa, y el titular de los Almaceneros, Juan Milito, entre otros.

La presentación del libro, una recopilación de textos basados en la Constitución de 1949, el Congreso Filosófico y la gratuidad universitaria, a cargo del titular de Ediciones Pueblos del Sur, Luis Mainelli, y el secretario de Adoctrinamiento de la Departamental Rosario del PJ, Pablo Scolari, fue la actividad elegida por Perotti y Bielsa para mostrarse juntos de cara a las elecciones del 16 de junio.

Perotti señaló: "Nos sentimos con el compromiso de expresar el deseo de gran parte de los santafesinos, de una Santa Fe con un protagonismo diferente. Y también de llevar adelante la palabra empeñada, el compromiso de la conformación del Frente Juntos nos lleva a eso, una señal muy clara, no solamente a los propios si no a todo los santafesinos, los que tenemos voluntad y decisión de construir juntos, no en la campaña electoral si no los próximos cuatro años de gobierno, y ojalá un proyecto que pueda marcar a la provincia en muchos años más".

Recordó que en los actos de campaña, más allá de los reclamos por la seguridad, la producción y el trabajo, la gente le decía: "¿Por qué no se juntan y arman algo mejor porque la estamos pasamos mal?. De allí surge un compromiso muy fuerte que es la expresión del Frente consolidado en todas sus expresiones territoriales".

Consultada por la importancia de la foto con el candidato a gobernador del Frente Juntos, y si significaba el traspaso de sus votos a Perotti, Bielsa respondió: "Es un momento que a mí me llama la atención, donde la palabra vale mucho menos que la imagen. En realidad, la palabra estuvo siempre. Cuando nosotros decidimos ir a la interna, ésta era la palabra. Después vino aquella foto del bar y estas fotos se van a repetir, no hay que darle más significado a la foto que la que la foto tiene. Decir que una foto traspasa votos es algo muy arriesgado. Estoy acá que es el lugar donde quiero estar, con Omar compartimos algunas ideas y otras no, si no no hubiéramos ido a una interna".

Perotti dijo que "al recorrer la provincia, y cuando vemos lo que va a haber que enfrentar, lo que ha llevado a la mayoría de los dirigentes es a tener claro que cualquier diferencia que tenemos es mínima. Por eso hay que mantener la motivación, el entusiasmo y la alegría de acá al 16 de junio, para hacer nuestra parte de lo que consideramos deber ser una gran gesta nacional que todos vamos a materializar en octubre".

Bielsa planteó que "en estos tiempos de injusticia, la memoria es obligatoria, es un imperativo. Las gestas, las individuales pero fundamentalmente las colectivas, se convierten en imprescindibles".