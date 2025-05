Este jueves Franco Colapinto dio la conferencia previa a lo que será su participación en el Gran Premio de Emilia-Romaña de Fórmula 1. El piloto argentino habló acerca de los objetivos trazados en la que será su vuelta a la máxima categoría del automovilismo mundial, pero también chicaneó a la escudería francesa Alpine, a la que representa, por la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"¿Qué tan difícil es trabajar en un equipo francés siendo argentino?", le preguntaron a Franco Colapinto en la conferencia de prensa organizada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA). "Es complicado después del Mundial, quizá salten chispas, pero es más del lado francés, nosotros no tenemos problemas porque les ganamos", dijo entre risas el pilarense de 21 años.



Más allá de la chicana, Colapinto destacó la comodidad en el que es su nuevo hogar, luego de su paso por Williams. "Para mí es genial. Me encanta Alpine, tienen un gran historial en la Fórmula 1. Es un honor ser piloto de la escudería. Estoy contento acá, tengo una gran relación con los ingenieros, los mecánicos y todo el equipo. Todos me han brindado su apoyo. Estoy seguro de que vamos a hacer un gran trabajo", sostuvo.



Las expectativas de Colapinto para Imola

"Como piloto quiero ir paso a paso, no conozco el auto. Quiero aprender lo básico primero y no espero ningún resultado. Nuestro rendimiento cambia mucho de una pista o de un circuito al otro. Hasta que no haga los Libres 1 y 2 no tendremos una idea clara de dónde estamos. Nuestro objetivo principal es ir rápido y para ello necesitamos encontrar el rendimiento y por eso hemos trabajado mucho. El objetivo principal es mejorar el rendimiento", respondió Colapinto ante la consulta de cuál era el objetivo para Imola.

"Tengo mucho que aprender, pero creo que estamos dando los pasos adecuados. Me encanta Imola, tiene una gran historia y estoy feliz de estar aquí. La historia es importante, pero también es una gran pista y espero que siga en el calendario”, agregó el piloto en otro tramo de la conferencia.



Colapinto debutó en agosto del año pasado en la Fórmula 1, en la escudería Williams. Tras cinco carreras con muy buenos rendimientos, en las que sorprendió al mundo entero, a partir del GP de Brasil su rendimiento comenzó a decaer: allí no pudo completar la carrera por un accidente, al igual que en Qatar y Abu Dhabi, mientras que en Las Vegas terminó 14º.

Lo cierto es que con tan solo 21 años ha demostrado grandes condiciones y su futuro es más que prometedor. Es por eso que Alpine confió en él, primero como piloto suplente, y ahora como titular para reemplazar a Jack Doohan. El australiano tuvo un muy mal comienzo de temporada y no logró sumar ni un punto en las siete carreras en las que compitió.

Seguí leyendo