Colón venció 3-1 en Santa Fe a River Plate de Uruguay y avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo visitante comenzó en ventaja por el gol de Mauro Da Luz, a los 16 minutos, pero el local se recuperó rápidamente y en una ráfaga de goles dio vuelta el marcador. Primero con Cristian Bernardi y luego con Wilson Morelo López . En el complemento, Nicolás Leguizamón amplió la ventaja.

De esta manera, y luego del empate sin goles en la ida , el conjunto argentino se clasificó a la siguiente ronda, donde enfrentará al triunfador de la serie que disputan Argentinos y Deportes Tolima. En el encuentro de ida, jugado en el estadio Diego Armando Maradona del barrio de La Paternal, el equipo de Diego Dabove ganó en el último suspiro : con gol de Carlos Quintana, y gracias a la complicidad del arquero colombiano.



Tras el 0-0 en la ida en Montevideo, Colón arrancó dormido y parecía complicar una noche en la que quería cerrar de la mejor manera una temporada irregular. Es que a los 16 minutos, Da Luz quedó mano a mano y definió por sobre el achique del arquero Burián. La reacción de los dirigidos por Pablo Lavallén no pudo ser mejor, porque apenas 120 segundos después, Christian Bernardi capturó un rebote y empató el encuentro. Igualmente, ese resultado no le alcanzaba a Colón, por lo que debió mantener su intensidad, lo que tuvo su premio a los 25, cuando Rodríguez la bajó de cabeza para la entrada del colombiano Wilson Morelo, que de palomita mandó el balón al fondo del arco. Y la tranquilidad llegó con el tercer tanto convertido por Leguizamón.





3 COLON



Burián

Vigo

Ortíz

Olivera

G. Escobar

Bernardi

Zuqui

Estigarribia

Esparza

Morelo

L. Rodríguez

DT: P. Lavallén.





1 RIVER (U)

Olveira

Herrera

S. Pérez

Ale

Gorga

Plada

Píriz

Ospitaleche

N. Rodríguez

Da Luz

Urruti

DT: J. Giordano.





Estadio: Colón.

Arbitro: Ricardo Marques (Brasil).

Goles: 16m Da Luz (R); 18m C. Bernardi (C); 25m W. López (C); 85m N. Legizamón (C).

Cambios: 67m Pierotti por Bernardi (C) y Olivera por Rodríguez (R); 71m M. Alonso por Herrera (R), 76m Leguizamón por Morelo (C), 89m Vigo por Urruti (R), 90m Schmidt por L. Rodríguez (C).

Incidencias: 90m expulsado Zuqui (C); 90m expulsado Píriz (R).