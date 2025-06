Weezer confirmó su primera presentación en la Argentina para el miércoles 5 de noviembre en el estadio Movistar Arena, en Buenos Aires, en el marco de su gira mundial “Voyage to the Blue Planet Tour”. La banda celebrará los 30 años de su disco debut, el icónico Blue Album. ¿Cuándo salen a la venta las entradas?

La presentación formará parte de una gira internacional con la que Weezer ha recorrido Europa en los últimos meses. El show de noviembre incluirá una selección de canciones que han marcado a varias generaciones. Entre ellas se esperan himnos como “Buddy Holly”, “Island In The Sun”, “Say It Ain’t So”, “Hash Pipe” y “Beverly Hills”, junto con temas más recientes que muestran el costado experimental de la banda.

La productora DF Entertainment confirmó el show este miércoles y anunció que las entradas se podrán adquirir a través de la web oficial del Estadio Movistar Arena. Por el momento, no se conoce el precio que tendrán las entradas,

La preventa exclusiva para clientes Santander American Express, que incluirá la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés, comienza el 30 de junio a las 13.00. En tanto, la venta general se habilitará el 1º de julio, también a las 13.00.

Una banda emblemática del rock alternativo

Weezer nació en Los Ángeles en 1992 y actualmente está formada por Rivers Cuomo (voz y guitarra principal), Patrick Wilson (batería), Brian Bell (guitarra rítmica, teclados y coros) y Scott Shriner (bajo y coros).



En 2021, Weezer editó dos discos muy distintos: OK Human, un álbum orquestal que abordó la relación con la tecnología y el aislamiento, y Van Weezer, un homenaje al hard rock y al metal que influyó a sus integrantes en sus años de formación. Al año siguiente, lanzó el proyecto SZNZ, compuesto por cuatro EPs inspirados en las estaciones del año, con referencias explícitas a Vivaldi.



Los conciertos de esta gira han ofrecido un recorrido integral por esas diferentes etapas. En escena, la banda ha logrado equilibrar sus hits más reconocibles con joyas menos conocidas, reflejo de su versatilidad sonora y de una trayectoria que se ha mantenido en constante renovación.

Weezer ha vendido más de 35 millones de discos en todo el mundo. Su estilo, que ha oscilado entre el power pop, el rock alternativo y el metal melódico, ha influido en múltiples artistas y se ha mantenido relevante durante tres décadas. A diferencia de otras bandas surgidas en los ‘90, Weezer ha seguido lanzando discos con frecuencia y ha explorado nuevos lenguajes musicales sin perder su identidad.