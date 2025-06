Guns N' Roses agregó una fecha en el estadio Huracán para el 18 de octubre, tras haber agotado el cupo de entradas para el show del 17 de ese mes. Las localidades para el concierto se venden en el sitio web de AllAccess desde este miércoles.

Los precios de las entradas varían según el sector del estadio Tomás Adolfo Ducó de la siguiente manera:

Campo General + Acceso a Cabecera Luna $95.000 + Service Charge

Campo Delantero $195.000 + Service Charge

Tribuna Alcorta $240.000 + Service Charge

Tribuna Mirave $240.000 + Service Charge

La legendaria banda de rock regresa a Buenos Aires en el marco de su gira por Sudamérica, con shows inolvidables por las ciudades más importantes de Brasil, Chile, Perú, Colombia y México, entre otros.





Según el comunicado oficial de la productora DF Entertainment, la banda promete realizar un recorrido por sus grandes clásicos —como “Sweet Child O’ Mine”, “Welcome to the Jungle” y “November Rain”— junto con una potente puesta en escena y sorpresas preparadas especialmente para esta etapa latinoamericana.

Porque, además de la gira por Latinoamérica, la gira incluía 30 fechas en Asia y Europa entre mayo y julio. La banda comenzó su recorrido el 1º de mayo en Incheon, Corea del Sur. Se presentarán por primera vez en países como Arabia Saudita, Georgia, Lituania y Luxemburgo. También regresarán a escenarios como España, Italia, Alemania y Reino Unido.







Guns N’ Roses, una de las bandas más icónicas de la historia del rock compuesta por Axl Rose, Slash, Duff McKagan y compañía se preparan para reencontrarse con sus fans de Argentina.

¿Cuándo fue la última vez que Guns N' Roses vino a Argentina?

Los Guns N' Roses ya vinieron siete veces a la argentina y esta será la octava. La primera fue en 1992, en el Estadio Monumental, y luego 1993, 2010, 2011, 2016, 2017 y finalmente en 2022, también en la cancha de River.

Cuando el grupo vino por primera vez al país, el entonces presidente Carlos Menem realizó una serie de declaraciones que marcaron la memoria de sus fanáticos. "Son unos forajidos. Lo lógico hubiera sido prohibirlos”, aseguró.

En aquella época, se habían difundido varias fake news, tomadas y avaladas incluso por algunos grandes medios, acerca de que el cantante Axl Rose supuestamente había declarado que "iba a limpiar el excremento de sus botas una vez que abandonara la Argentina".

Además, también circulaba la afirmación —falsa— de que había quemado una bandera argentina en un show en París. "Ni siquiera sé quién dijo eso, pero preferiría quemarlo a él", respondió el artista.