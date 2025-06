Era agosto y empezaron los rumores: Oasis se juntaría para una gira mundial, después de aquel show de 2009 en Francia que, ya con el público esperando, con un simple cartel avisó que el recital se suspendía. Desde ese día, hubo carreras y discos en solitario, siempre con la ilusión de ver de nuevo a una de las mejores bandas del siglo pasado. Los que, con dos discos, dominaron los '90: Definitely Maybe y What's the Story Morning Glory.

Semanas antes, volviendo a mayo de 2009, habían tocado en una noche ya mítica en River, mismo lugar que los recibirá el 15 y 16 de noviembre, con entradas agotadas. Pero esa misma gira comienza mucho antes.

Ahora, Liam y Noel Gallagher regresan a los escenarios despues de 16 años, en un tour que en noviembre llega a sudamérica.

El tour de Oasis por Reino Unido

El punto de partida es Cardiff, 4 y 5 de julio en el Principality Stadium, un estadio para futbol y rugby con capacidad para 74.500 personas.

El cronograma seguirá en su ciudad natal, Manchester, con fechas el 11, 12, 16, 19 y 20 de julio en Heaton Park. El predio, al aire libre, puede recibir hasta 80.000 espectadores por noche.

La parada siguiente será el histórico estadio de Wembley en Londres. 90.000 personas para cada una de los cinco recitales: 25, 26 y 30 de julio, 2 y 3 de agosto.

A partir de ahí, se mudan a Edimburgo: el estadio Murrayfield fue inaugurado en 1925 y es el estadio con mayor capacidad de Escocia. 67.500 personas para cada día: 8, 9 y 12 de agosto.

Esta etapa del tour cerrará en Dublin, 16 y 17 de agosto, en el Croke Park, con mas de 82.000 entradas cada día.

La gira seguirá por Estados Unidos, Canadá, Asia, Australia y este año terminará en sudamérica. No se descarta que en 2026 se retome en Europa.

Los mancunianos y Diego Maradona

"Esta canción es para Maradona", dijo Liam Gallagher antes de tocar Live Forever en su último show en nuestro país. Hay una icónica foto de los hermanos junto a Maradona, además de que no se cansan de contar anécdotas con él y de manifestar su admiración por el mejor jugador de todos los tiempos.





La lista de los 3 argentinos favoritos se completa con Carlos Tevez y el Kun Agüero. "Son los Lennon y McCartney del City", dirían sobre los delanteros del Manchester celeste.

Si hay foto, hay video

Semanas atrás corrió un rumor sobre una nueva imagen juntos de Liam y Noel. Las redes estallaron porque no había indicio de un encuentro desde agosto, cuando se hizo la foto promocional de la gira.

Finalmente se reveló que este último encuentro fue para que Adidas lanzará su colección exclusiva, "Originals x Oasis", para acompañar el regreso. Porque saldrán discos con ediciones limitadas, remeras, pilusos y todo tipo de marchandising alrededor de la familia mas conocida de Manchester. El spot del lanzamiento fue otro destello de locura en las redes.

El mito dirá que no se hablan, que ni siquiera ensayan juntos, pero los hermanos sean unidos en el escenario. Y ahí los esperarán millones de personas en los próximos seis meses, en una aventura que comenzará en 14 días.

Informe: Jorgelina Rocca.