Dirigido por Franco Palacios Beltran, “Arquitectura Rioplatense” es un proyecto difícil de clasificar, que desborda, como el agua, los dos sustantivos de su nombre. Es, ante todo, una actividad, una excusa para explorar, vagabundear, encontrarse con otros, descubrir formas de habitar el territorio, sumergirse y sacudir algunos miedos. El proyecto nació en 2017, después de un viaje de estudios a San Pablo que Palacios Beltran hizo al estar por recibirse en arquitectura. Allí conoció a Marco Artigas, arquitecto brasilero que organizaba visitas a casas construidas por profesionales que tuvieran una relación amigable y novedosa con el medioambiente. Esta idea fue inspiradora para Franco, que decidió replicar el dispositivo en Argentina y extender la propuesta al territorio rioplatense en su totalidad.

Palacios Beltran nació en Junín, en la cuenca del Río Salado, y actualmente vive en el barrio Sicardi de La Plata, en la cuenca del arroyo El Pescado. “Me interesa mucho lo que tiene que ver con el agua: lo ribereño, lo costero, el borde, el humedal, lo marginado”, explica ni bien empieza la entrevista. “Mi prima dice que es porque soy de Escorpio”, se ríe, “pero lo cierto es que todo mi trabajo está hilvanado por el agua, crecí al lado de la laguna y ahora vivo a ochocientos metros de un arroyo, entonces estoy influenciado por esa presencia”.

El corazón (o el inicio) de “Arquitectura Rioplatense" es el de organizar visitas a casas desperdigadas en el territorio, a metros del humedal, a orillas de arroyos, en el medio del campo, ocultas entre bosquecitos. Las casas suelen estar construidas de la manera más sustentable posible, y entablan un diálogo armonioso con el espacio en donde fueron levantadas. Aparecen, así, algunas posibilidades curiosas: casas transparentes, vidriadas, en donde el bosque exterior construye el empapelado vivo de lo que normalmente sería una pared de ladrillo; casas altas, levantadas sobre pilotes, y habitaciones preparadas para flotar (sí, flotar) en caso de crecida e inundación. Las visitas cuentan con la presencia del arquitecto o arquitecta que haya diseñado la vivienda, que suele ser, también, quien reside en ella, y que antes de invitar a recorrerla explica al público las decisiones que tomó a la hora de construirla.

EPI 2 "Estoy muy influenciado por la presencia del agua", dice su creador, Palacios Beltran.

“El recorrido como elemento fundamental”, puede leerse en uno de los fanzines con información de la casa a visitar que suelen repartir antes de cada encuentro. La frase hace referencia al recorrido espacial que debe realizarse para ingresar a “Los Bosquecitos” (la casa vidriada), pero funciona también como metáfora de la experiencia y las obsesiones de Palacios Beltran. No se transita realmente un camino sin dejarse atravesar por las sorpresas que aparecen al andar. Los caminos son sinuosos, tienen baches, se inundan, se bifurcan. A veces hay que tomar atajos y, a veces, simplemente hay que dejar que la intuición vaya marcando el trayecto a seguir. Así fue como “Arquitectura Rioplatense” empezó a abarcar al interior de su proyecto otras inquietudes y actividades, como la “sumergida en el arroyo El Pescado”, talleres, caminatas de reconocimiento de plantas ribereñas y el “Proyecto Totoreros” de restauración de tierras.



Este año fue la segunda edición de “la sumergida” en El Pescado, el arroyo de 36 km de longitud que se encuentra al sur del partido de La Plata y se prolonga en los municipios de Berisso y Magdalena. La propuesta surgió porque Franco descubrió que la gente tenía miedo a sumergirse en aguas marrones. Él había empezado a nadar en el arroyo, uno de los pocos cuerpos de agua en el territorio que no fue alcanzado por la contaminación, ya que no hay fábricas que lo utilicen como parte de su cadena productiva. “Parecía ser un miedo general ese de meter los pies en el barro, en un arroyo donde no sabés qué hay abajo, entonces desde ‘Arquitectura Rioplatense’ organizamos una sumergida colectiva. Y estuvo buenísimo porque también abrió la pregunta: ¿qué es la arquitectura? ¿Qué pasa si la arquitectura también es eso? ¿Si puede influenciar la formación de una persona, el vínculo con su entorno?”, explica. Para la primera edición invitaron a nadar a la escritora Gabriela Cabezón Cámara, que tiene un vínculo profundo con el cuidado medioambiental. Para la segunda, la invitada especial fue Soledad Barruti, periodista especializada en soberanía alimentaria y el vínculo entre la industria alimenticia y la destrucción de la biodiversidad.

“Totoreros” es un proyecto de regeneración de tierras en la Laguna del Carpincho, Junín, en la cuenca del Río Salado. Surgió a partir del interés por conocer el barrio donde viven quienes recolectan la totora, una planta acuática parecida al junco que crece en las riberas y se puede cosechar sin dañarla, porque vive como rizoma en el suelo acuático. Se cortan sólo las hojas, y vuelve a brotar la temporada siguiente. “Ahí empezamos a hablar con la gente de ‘Casa Río’, una asociación civil platense que trabaja en proyectos de restauración ambiental en toda la cuenca del Río de la Plata. Con ellos surgió la idea de hacer algo en la laguna, en conjunto con el barrio de los totoreros”, dice.



El trabajo con la totora estaba precarizado, las personas que la cosechaban no la podían producir, entonces la ganancia se la llevaban otros. Frente a este panorama apareció la idea de utilizar la materia prima para fabricar distintos objetos. “Vino Carlos Gorard, un artesano muy capo de Berisso, a brindar formación. La gente del barrio se copó un montón, aprendieron nuevas técnicas y hoy tienen un emprendimiento propio que se llama "Totoreros””, explica Palacios Beltran.

El proyecto tiene una mirada más amplia: la idea también es restaurar zonas degradadas de la laguna que se perdieron por intervenciones humanas o cortes indebidos. Junto a “Casa Río" trabajan en la replantación de especies nativas, evaluando qué áreas es preciso intervenir para recuperar ecosistemas. “La idea es que, con el tiempo, quienes trabajan la totora puedan convertirse también en guías o guardianes del lugar”, dice el arquitecto. “Todo eso, el proyecto productivo, la regeneración ambiental, el trabajo cultural y social, convive dentro de ‘Arquitectura Rioplatense’”, concluye.

El equipo de “Arquitectura Rioplatense" está conformado por Franco Palacios Beltran (dirección), Guillermina Duranti (registro y difusión audiovisual) y Pablo Bongiovani (producción). Cada mes organizan una nueva visita a una casa escogida con cuidado y detalle. La próxima será el sábado 28 de junio a “Los Bosquecitos”, del arquitecto Pablo Reynoso, que ya agotó localidades.