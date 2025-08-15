El frío se vuelve a sentir con fuerza este viernes en la provincia de Buenos Aires, donde rige una alerta amarilla por bajas temperaturas extremas emitida por el Servicio Meterológico Nacional (SMN).

Las áreas afectadas por la advertencia son: Castelli, Chascomús, Dolores, Lezama, Magdalena, Punta Indio, Tordillo, General Lavalle, Pila, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, Mar Chiquita, General Pueyrredón y General Juan Madariaga.





La alerta amarilla, en la escala del SMN indica que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas. Los efectos en la salud de las personas por el frío pueden ser de leves a moderados.

Ante este evento, el SMN destaca las recomendaciones del Ministerio de Salud:

Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.

Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.

No fumar en ambientes cerrados.

Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.

Hasta cuándo durará el frío

El organismo indicó que el frío se quedará durante el fin de semana en el AMBA. El sábado la temperatura mínima será de 7 grados y la máxima de 14 grados, pero a partir de la tarde se esperan lluvias aisladas y viento del noreste.

Para el domingo la temperatura mínima será de 10 grados y la máxima de 17 grados, con viento del este y cielo mayormente nublado.

A partir del lunes las temperaturas subirán. Las mínima se mantedrán en más de 10 grados, las máximas llegarán a los 18 grados.