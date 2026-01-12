Premios Globos de Oro 2026: “Una Batalla Tras Otra”, “The Pitt”, “Adolescencia” y todos los ganadores de la noche
La edición 83 consagró a la película de Paul Thomas Anderson como la gran ganadora en cine, mientras que las producciones de Netflix, HBO Max y Apple TV dominaron el rubro televisivo. Con una premiación atravesada por la sátira política, el drama íntimo y el reconocimiento a nuevas figuras, Warner Bros. Discovery y Netflix se destacaron entre los estudios más galardonados de la velada.