Omitir para ir al contenido principal
PortadaCultura

Una nueva noche de Hollywood

Premios Globos de Oro 2026: “Una Batalla Tras Otra”, “The Pitt”, “Adolescencia” y todos los ganadores de la noche

La edición 83 consagró a la película de Paul Thomas Anderson como la gran ganadora en cine, mientras que las producciones de Netflix, HBO Max y Apple TV dominaron el rubro televisivo. Con una premiación atravesada por la sátira política, el drama íntimo y el reconocimiento a nuevas figuras, Warner Bros. Discovery y Netflix se destacaron entre los estudios más galardonados de la velada.

Erik Gómez
Por Erik Gómez
83rd Golden Globe Awards - Press Room (L/R) Philip Barantini, Owen Cooper, Erin Doherty, Hannah Walters, Stephen Graham, Mark Herbert, Ashley Walters, Jeremy Kleiner and Jack Thorne, winners of the Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television Award for "Adolescence," pose the press room during the 83rd annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton hotel in Beverly Hills, California, on January 11, 2026. (Photo by Etienne LAURENT / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE -- (ETIENNE LAURENT/AFP)

Últimas Noticias

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

Una nueva noche de Hollywood

Premios Globos de Oro 2026: “Una Batalla Tras Otra”, “The Pitt”, “Adolescencia” y todos los ganadores de la noche

Por Erik Gómez

Los recordatorios de hoy

Armando Luis Giordano Sicbaldi

This grab taken on January 6, 2026, from UGC images posted on social media the same day shows Iranian security forces using tear gas to disperse protesters at the Tehran bazaar. Iranian security forces fired tear gas on January 6 to disperse protesters at the Tehran bazaar who were chanting slogans against the clerical authorities, according to rights groups and images posted on social media. The Islamic republic is facing its most serious wave of protests since the 2022-2023 nationwide rallies sparked by the death in custody of Mahsa Amini, who had been arrested for allegedly violating the strict dress code for women. (Photo by UGC / AFP) / Israel OUT / NO USE AFTER JANUARY 16, 2026 13:44:32 GMT - ISRAEL OUT / NO USE AFTER JANUARY 16, 2026 13:44:32 GMT - ISRAEL OUT / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / UGC / ANONYMOUS" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - NO INTERNET - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO RESALE - NO ARCHIVE -NO ACCESS ISRAEL MEDIA/PERSIAN LANGUAGE TV STATIONS OUTSIDE IRAN/ STRICTLY NO ACCESS BBC PERSIAN/ VOA PERSIAN/ MANOTO-1 TV/ IRAN INTERNATIONAL/RADIO FARDA - AFP IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DIGITAL ALTERATIONS TO THE PICTURE'S EDITORIAL CONTENT /

Ya son 538 los muertos en las manifestaciones, según la ONG HRANA

Trump no descarta atacar Irán en medio de las protestas

Exclusivo para

El Papa advirtió sobre la pérdida del valor de la multilateralidad y criticó a los impulsores de las guerras

León XIV ratifica las reformas de Francisco e introduce más participación en el gobierno de la Iglesia

Por Washington Uranga
Goodnigth Vienna, Ringo Starr

El músico británico tiene 85 años

Reeditan los cuatro discos iniciales de Ringo Starr

Por Cristian Vitale
PALM BEACH, FLORIDA - JANUARY 3: (EDITOR'S NOTE: This Handout image was provided by a third-party organization and may not adhere to Getty Images' editorial policy.) U.S. President Donald Trump and CIA Director John Ratcliffe monitor U.S. military operations in Venezuela, from Trump's Mar-a-Lago Club on January 3, 2026 in Palm Beach, Florida. President of Venezuela Nicolas Maduro and first lady Cilia Flores were brought to New York on Saturday after being captured by the U.S. military in Caracas. They are expected to face federal charges related to drug trafficking and working with gangs designated as terrorist organizations. Molly Riley/The White House via Getty Images/AFP (Photo by Handout / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

"Hagan un trato, antes de que sea demasiado tarde"

Trump corta el envío de petróleo a Cuba y lanza una fuerte advertencia a La Habana

Una potencial invasión de EE.UU. a Groenlandia se suma al ataque a Venezuela y la captura de Maduro

La avanzada de Trump genera reacciones dispares en Europa

Por Elena Llorente

El País

Lorena Villaverde

La última jugada libertaria de Villaverde

Por Luciano Barroso

El gobierno dio respuesta esquiva al fallo que le ordena cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad

Las falsas promesas de una ley incumplida

Sturzenneger Milei

Milei dejó en la calle a 80 trabajadores del Estado por día

El festejo de la crueldad y las 60 mil víctimas

Larreta y Bullrich reeditan sus peleas, ahora por la Ciudad

La guerra de sucesión de la Ciudad empezó temprano

Por Werner Pertot

Economía

Tramo Ruta Nacional 34

La ejecución del Presupuesto 2025 tuvo un recorte de 29% contra 2023

Ajuste de magnitud en las áreas más sensibles

Supermercados

El consumo en comercios no logran recuperar la caída de 2024

Ventas minoristas en retroceso

Dificultades para reactivar la Faja del Orinoco. Reticencia a invertir de grandes petroleras

Trump, aún lejos de atrapar el petróleo venezolano

Por Raúl Dellatorre

Impacto en Vaca Muerta de una eventual baja de precios

“Podría demorar las inversiones”

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 12 de enero

Crimen en Manantial Sur

Marcharán este lunes para pedir Justicia

Femicidio en Tucumán: hallaron el cuerpo de una joven de 25 años en un basural

Hay 21 mil hectáreas abrasadas en la Patagonia

La lluvia da un alivio a los incendios

Incendios en Chubut

Un drama que se repite hace una década

Crisis climática, intencionalidad y desidia: por qué la Patagonia se incendia todos los años

Por Agustín Gulman

Deportes

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ENERO 11:El tenista kazajo Alexander Bublik se consagró campeón este domingo del ATP 250 de Hong Kong tras derrotar al italiano Lorenzo Musetti por 7-6 (2) y 6-3, en una final disputada sobre superficie dura que se extendió durante una hora y 38 minutos.FOTO NA:@atptour

El kazajo venció a Musetti y ganó el torneo de Hong Kong

Aleksandar Bublik, el nuevo top ten que sólo jugaba para ganar dinero

Brighton's English striker #18 Danny Welbeck celebrates with teammates after scoring their second goal during the English FA Cup third round football match between Manchester United and Brighton and Hove Albion at Old Trafford Stadium in Manchester, north west England, on January 11, 2026. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /

Pasó el West Ham con un tanto de Taty Castellanos

FA Cup: Manchester United cayó sin atenuantes ante Brighton

FOTO REDES SOCIALES argentinos juniors enzo perez

El torneo Apertura contará con jugadores de mucha experiencia

Los mayores de 40 años que siguen vigentes y otros que desafían el tiempo

Por Lucas Gatti
YEDA (ARABIA SAUDÍ), 11/01/2026.- Los jugadores del FC Barcelona levantan el trofeo de campeón tras la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid, este domingo en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá de Yeda (Arabia Saudí). EFE/ Kai Försterling

En un clásico apasionante, el conjunto culé alzó su corona N° 16

Barcelona se quedó con la Supercopa de España ante Real Madrid