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Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 4 de mayo
En las efemérides del 4 de mayo sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.
04 de mayo de 2026 - 7:04
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Carlos Monsiváis
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Temas en esta nota:
efemérides
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