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El ídolo de Brasil y su posible desembarco en Argentina

¿Neymar a Boca? Los rumores de su posible desembarco y la respuesta del club

Luego de su visita a la Argentina, tomó fuerza el rumor acerca de que el brasileño se sume al club de la Ribera. Los hinchas se vuelven a ilusionar.

Neymar posó con la camiseta de Boca (IG Neymar)

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