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¿Neymar a Boca? Los rumores de su posible desembarco y la respuesta del club
Luego de su visita a la Argentina, tomó fuerza el rumor acerca de que el brasileño se sume al club de la Ribera. Los hinchas se vuelven a ilusionar.
04 de mayo de 2026 - 13:15
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Neymar posó con la camiseta de Boca
(IG Neymar)
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