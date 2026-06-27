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Se define el Grupo L

Mundial 2026: A qué hora juegan Croacia vs. Ghana, dónde verlo y posibles formaciones

Croacia vs. Ghana, uno de los partidos de la tercera fecha del Grupo L del Mundial 2026. JULIO CESAR AGUILAR. AFP

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