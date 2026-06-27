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Con 48 selecciones, la fase de grupos nos dejó ver 96 camisetas, un derroche de facha, tela y fetichismo

Un mapa estético de las mejores camisetas del Mundial 2026

Mientras las potencias mantuvieron diseños más convervadores, equipos nacionales como los de Curazao, Corea del Sur o Haití vistieron la nueva ola de la moda futbolera.

Hernán Panessi
Por Hernán Panessi
DALLAS (United States), 22/06/2026.- Lionel Messi of Argentina celebrates after scoring the 2-0 goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match Argentina against Austria, in Dallas, USA, 22 June 2026. EFE/EPA/JEFFREY MCWHORTER
Camiseta de la Selección Argentina La de Argentina es tan linda que hasta Paredes, que tiene la suya, se la quiere sacar a Messi. EFE. EFE

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