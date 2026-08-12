El Autódromo tiene fecha de reapertura: ¿cuándo volvería la Fórmula 1 a Argentina?

autódromo oscar galvez

AME7006. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 20/01/2026.- Fotografía cedida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde se observa una maquina retroexcavadora demoliendo una zona del autódromo de Buenos Aires este martes, en Buenos Aires (Argentina). El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires dio inicio a las obras en el autódromo de la capital argentina para volver a albergar al MotoGP a partir de 2027 y con la mira puesta en poder recibir en un futuro a la Fórmula Uno, según informaron este martes fuentes oficiales. EFE/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires / SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

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