Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País

El Gobierno construye un andamiaje legal para los grandes jugadores de la IA

Un menú a la carta para los híper millonarios

LLA impulsa en el Congreso leyes con un objetivo común: la entrega de soberanía. El nexo entre el Super Rigi, la inviolabilidad de la propiedad privada y la Ley de Sociedades.

Paula Marussich
Por Paula Marussich
milei, sturzenegger
El presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Archivo -

Últimas Noticias

Argentina jugará los 16avos con Cabo Verde, que igualó con Arabia Saudita

España ganó y sacó a Uruguay del Mundial 2026

Se definió el Grupo H

Cabo Verde y Arabia Saudita empataron 0-0 en el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto

Se definió el Grupo H

España derrotó 1-0 a Uruguay en el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto

Cierra la fase de grupos

Los clasificados y cruces confirmados de 16avos. del Mundial 2026

Exclusivo para

Una inversión de 1300 millones de dólares

Proyecto RIGI para exportar gas natural

En solo una noche Rusia derribó 660 aparatos aéreos no tripulados

Moscú se blinda ante los masivos ataques ucranianos con drones

Despidos y cierre de servicios

Trabajadores del INTI denuncian un “lockout” y convocan a una protesta contra el vaciamiento

Bancos lanzan programas para asistir a familias sobre endeudadas

La refinanciación llega después del ajuste

Por Mara Pedrazzoli

El País

El Gobierno construye un andamiaje legal para los grandes jugadores de la IA

Un menú a la carta para los híper millonarios

Por Paula Marussich
Convocaron a una concentración el 1º de julio en el Polo Científico

Investigadores resisten el cientificidio mileísta

El obispo Juan Ignacio Liébana expuso en el Senado

La Iglesia advirtió que la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada “atenta contra la soberanía”

Por Washington Uranga
En la Casa Rosada lo dan por renunciado

Adorni está cada vez más cerca de la palabra fin

Economía

Crece la exportación de carne vacuna y sube la importación de carne aviar y porcina

Menos asado argentino, más pollo brasileño

Por David Cufré
Una inversión de 1300 millones de dólares

Proyecto RIGI para exportar gas natural

El peor desempeño semanal de los últimos cuatro meses.

Marcado deterioro para los activos

Despidos y cierre de servicios

Trabajadores del INTI denuncian un “lockout” y convocan a una protesta contra el vaciamiento

Sociedad

La solidaridad intenta doblegar la conmoción del terremoto en Venezuela

Hay 920 muertos e incontables desaparecidos

Por Manuel Palma
Entre un terremoto y el otro pasaron solo 39 segundos

Qué es el “doblete sísmico” que afectó a Venezuela

Crisis sin frenos

Flybondi estuvo casi 24 horas sin operar

Por Santiago Brunetto
Emergencia climática con centenares de ciudades bajo estrés térmico

Nunca hizo tanto calor en Europa

Por Soledad Ferrari

Deportes

Cierra la fase de grupos

Los clasificados y cruces confirmados de 16avos. del Mundial 2026

Argentina jugará los 16avos con Cabo Verde, que igualó con Arabia Saudita

España ganó y sacó a Uruguay del Mundial 2026

Se definió el Grupo H

Cabo Verde y Arabia Saudita empataron 0-0 en el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto

Se definió el Grupo H

España derrotó 1-0 a Uruguay en el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto