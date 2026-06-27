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Quirno confirmó la llegada a Venezuela de los tres aviones enviados por la Argentina

Arribaron a Caracas con rescatistas y equipamiento. El desastre natural causó cientos de muertos y daños materiales en el país caribeño.

Efectivos que viajaron desde la Argentina a Venezuela. Redes Sociales. Redes Sociales Fuerzas Armadas Argentinas

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