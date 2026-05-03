Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes

Los cruces de cara a los playoffs

Torneo Apertura: casi todo listo para los octavos de final

Este lunes se completará la fecha con tres partidos. Por ahora, cuatro grandes de un mismo lado de la llave, un par de clásicos y una revancha esperada.

FOTOBAIRES boca paredes
Leandro Paredes, figura de un Boca candidato después de mucho tiempo. (FOTOBAIRES)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa

ADEPA llamó a reafirmar el reconocimiento y el respeto al trabajo periodístico

Los sondeos muestran un escenario reñido entre Lula y Flavio Bolsonaro

Brasil: democracia o fascismo, esa es la cuestión

Por Darío Pignotti
Los cruces de cara a los playoffs

Torneo Apertura: casi todo listo para los octavos de final

La gran noche de la moda

Met Gala 2026: cómo ver la alfombra roja y todo lo que hay que saber

Por Erik Gómez

Exclusivo para

Hay una mejora en la competitividad de DeepSeek, que desarrolla China

El modelo de negocios de la IA

Por Federico Kucher
Entrevista a Ha-Joon Chang, autor del libro "Patear la escalera"

“Ningún país en la historia del capitalismo se enriqueció con un Estado mínimo”

Por Javier Lewkowicz

“El pozo”, un thriller sugerente de Hye-Young Pyun

Por Mariana Enriquez
Trump dijo que va a "tomar el control" de la isla tras terminar con su operación en Irán

Díaz Canel pidió apoyo internacional ante las nuevas amenazas de EE.UU. contra Cuba

El País

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa

ADEPA llamó a reafirmar el reconocimiento y el respeto al trabajo periodístico

Con Ritondo, se rearma el macrismo en PBA

Santilli se reúne con intendentes del PRO

"No llega a prepararla"

El Gobierno reabre la sala de prensa de la Rosada, pero Adorni pegaría el faltazo y patearía su conferencia

Por Melisa Molina

El Muro de los lamentos y sus variantes

Por Mempo Giardinelli

Economía

Viajes más cortos y caída del gasto

Turismo interno en crisis

En plena crisis, con menos frecuencias y menos pasajeros que viajan

Otra suba en el boleto de colectivo y subte

Se profundiza la brecha de ingresos y productividad

La economía desigual de Milei

Por Mara Pedrazzoli
Hubo 8% menos de viajeros que en 2025

Fin de semana largo: se viajó menos, las estadías fueron más cortas y bajó el gasto

Sociedad

El calentamiento global y su impacto

El retroceso del Glaciar Perito Moreno pone en alerta a El Calafate

Activaron la alerta Nati en Neuquén

Buscan desesperadamente a un bebé de 4 meses y a su madre desaparecidos

Una nueva estocada al derecho al aborto

Una corte federal de EE.UU. bloqueó el envío por correo de píldora abortiva muy usada

Los postulados de Alexander C. Karp, de Palantir

La República de los Cínicos

Por Rodrigo Martin Iglesias

Deportes

Los cruces de cara a los playoffs

Torneo Apertura: casi todo listo para los octavos de final

El argentino logró su mejor ubicación histórica en la Máxima

Colapinto tuvo un día pleno en la Fórmula 1

Por Malva Marani
Empató con Central y se quedó afuera de los octavos de final

Torneo Apertura: A Tigre le faltó un gol para clasificarse

El equipo milanés derrotó a Parma en San Siro

Inter de Italia, liderado por Lautaro Martínez, se consagró campeón de la liga