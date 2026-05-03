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Los cruces de cara a los playoffs
Torneo Apertura: casi todo listo para los octavos de final
Este lunes se completará la fecha con tres partidos. Por ahora, cuatro grandes de un mismo lado de la llave, un par de clásicos y una revancha esperada.
03 de mayo de 2026 - 23:31
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Leandro Paredes, figura de un Boca candidato después de mucho tiempo.
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