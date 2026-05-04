Omitir para ir al contenido principal
Portada
Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 4 de mayo de 2026

El precio del dólar oficial y de los dólares financieros. En directo, todas las modificaciones de la jornada cambiaria.

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 4 de mayo de 2026

Jornada agradable

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 4 de mayo

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 4 de mayo

República Dominicana: racismo ambiental

El agua vale más que el oro

Por Federico Pita

Exclusivo para

Los postulados de Alexander C. Karp, de Palantir

La República de los Cínicos

Por Rodrigo Martin Iglesias

El Muro de los lamentos y sus variantes

Por Mempo Giardinelli
Entre el intento de magnicidio y sus frentes externos

Trump, en el centro de una espiral de violencia

Por Axel Schwarzfeld
Puesta en funciones por Salud de PBA

Julia Lembo, la neurocirujana que rompe el techo de cristal en el Dubarry

El País

"No sabe si llega a preparar la conferencia"

El Gobierno reabre la sala de prensa de la Rosada, pero Adorni duda si pararse frente a los micrófonos

Por Melisa Molina
Milei viaja por cuarta vez a Estados Unidos en lo que va del año

El Presidente que gobierna a la distancia

Por Ayelén Berdiñas
Malaria en los bolsillos y exceso en la oferta de candidatos

Danza con lobos

Por Eduardo Aliverti
Ampliación de las fronteras

Llaryora habilitó una vía de participación del cordobecismo en el PJ

Por Gregorio Tatián

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 4 de mayo de 2026

En plena crisis, con menos frecuencias y menos pasajeros que viajan

Otra suba en el boleto de colectivo y subte

Viajes más cortos y caída del gasto

Turismo interno en crisis

Se profundiza la brecha de ingresos y productividad

La economía desigual de Milei

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Jornada agradable

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 4 de mayo

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 4 de mayo

Los postulados de Alexander C. Karp, de Palantir

La República de los Cínicos

Por Rodrigo Martin Iglesias
Lo que intenta camuflar la narrativa de la "modernización"

¿Por qué la visita de Peter Thiel es una pésima noticia para la democracia argentina?

Por Juan Carlos Lara

Deportes

Los cruces de cara a los playoffs

Torneo Apertura: casi todo listo para los octavos de final

Empató con Central y se quedó afuera de los octavos de final

Torneo Apertura: A Tigre le faltó un gol para clasificarse

Derrotó 2 a 0 a Argentinos Juniors y festejó ante su gente

Liga Profesional: Gimnasia se hizo fuerte en el Bosque

El equipo milanés derrotó a Parma en San Siro

Inter de Italia, liderado por Lautaro Martínez, se consagró campeón de la liga