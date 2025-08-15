La diputada nacional Agustina Propato lanzó duras críticas al gobierno de Javier Milei y anticipó que el Presidente buscará fomentar el discurso de la anti política, en el inicio de la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas en Buenos Aires, el 7 de septiembre, y nacionales, el 26 de octubre. "Milei quiere cerrar el Congreso", afirmó.



Propato afirmó que un tema central estará puesto en el debate sobre la importancia, o no, de esta elección de medio término. Desde el peronismo, dijo, se debe “construir la conciencia de la importancia estratégica de esta elección”.

En contrapartida, “la crisis del sistema político es un triunfo de Milei, le es funcional a la ausencia de control de las barbaridades que están llevando adelante”, dijo sobre el contrapeso que podría venir desde el Congreso.

Así, aclaró: “Desacreditar la política es parte de lo que necesitan para llevar adelante un gran desfalco del Estado nacional. Ese Estado que dice que odia, pero que parasita, que transfunde a los empresarios”.

Entre el poder de contralor del Congreso está el avance, por ejemplo, de un juicio político al Gobierno: “Esta semana tuvo muchos reveses a Milei. Por lo tanto, yo creo que va a incrementar su campaña de desaliento a la política”.



“Esta semana triunfó la comisión investigadora del caso $Libra. Fue muy contundente. Y por esto tenemos que evaluar la necesidad de fortalecer el Congreso. No estamos lejos de discutir la posibilidad de poner en funcionamiento la comisión de juicio político”, dijo.

Y añadió: “Hoy el caso $Libra no es menor. Tenemos a un presidente que denuncia que tiene una responsabilidad y esto va a tener muchas consecuencias. Me parece importante avanzar en este sentido”.

“La semana anterior le pusimos un freno a los vetos del Presidente. En este sentido, ahí radica la importancia de saber que tenemos que fortalecer el Congreso. Y él necesita evitar que el Congreso se fortalezca para evitar que pongan un freno a sus negocios”, afirmó.

Frente a todo esto, precisó Propato, “Milei quiere cerrar el Congreso”. “Cuando arranca su mandato, le da la espalda y un claro mensaje de que le va a dar la espalda al pueblo”, recordó.

Luego, afirmó: “Cuando dice que tenemos que decir de dónde sacamos la plata. Él saca la plata de los sectores vulnerables para mantener un dólar bajo y beneficiar los bolsillos de cuatro corporaciones que lo sostienen desde el día uno”.

