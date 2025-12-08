Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
En los Bosques de Palermo
Multitudinaria reunión de Golden Retriever que hace historia en Buenos Aires
El encuentro reunió a perros de todo el país y sumó una campaña solidaria de donación de alimento balanceado.
08 de diciembre de 2025 - 17:41
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Golden retriever
Juntada de golden retriever en Palermo batió record mundial
(Imagen Web)
Temas en esta nota:
Palermo
Record
El País
Conflicto por el oleoducto de Vaca Muerta
La Uocra denuncia que en Río Negro hay 1800 obreros en peligro de perder el empleo
Mientras Trump redobla la presión militar contra Venezuela
Milei viaja a Oslo para el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado
Tras múltiples derrotas legislativas, LLA va en busca de lograr las reformas que se propone.
La libertad que avanza y va en contra de todo
Por
Melisa Molina
Periodismo y compromiso
El adiós a Oscar Castelnovo
Economía
Advierten sobre el colapso de los ingresos
El 72% de los trabajadores no cubre la canasta básica
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 8 de diciembre de 2025
El 50% de las industrias mostró problemas de pago en sus obligaciones
Más empresas con deudas y a media máquina
Por
Bernarda Tinetti
Capital global concentrado y cambios en el trabajo
El sistema en la era del algoritmo
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
En los Bosques de Palermo
Multitudinaria reunión de Golden Retriever que hace historia en Buenos Aires
Están en buen estado de salud
Hallaron con vida a cinco andinistas perdidos en las montañas de Mendoza
Tras un sismo de 7.6 grados
Japón activó un alerta de Tsunami: se esperan olas de hasta tres metros de altura
Derechos Humanos en Movimiento
Festival por el Día de los Derechos Humanos: qué bandas tocan en Plaza de Mayo
Deportes
El equipo de Cañuelas ganó el 132° Abierto Argentino de polo
La Natividad La Dolfina se consagró campeón en Palermo
La Plata, paralizada este lunes
Mucho más que una semifinal: Gimnasia y Estudiantes juegan el clásico más importante de su historia
El piloto argentino finalizó 20° en Abu Dhabi
Colapinto también cerró su 2025
El equipo de Avellaneda se impuso con un gol de Adrián Martínez
Racing dio el golpe en La Bombonera y jugará la final por el título
Por
Adrián De Benedictis