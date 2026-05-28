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El País

La senadora de LLA chicaneó al jefe de Gobierno por el control de las calles

Un nuevo choque entre Bullrich y Jorge Macri

Con las elecciones porteñas del próximo año como trasfondo, ambos pelean por la autoría del lema “ley y orden”.

Por Werner Pertot
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la presidenta del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich. NOTICIAS ARGENTI

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