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El País

El gobierno inglés pidió a la FIFA que aplique sanciones

La reacción de Milei por la bandera de Malvinas en los festejos: “La política no debe apropiarse de esta fiesta”

Pese a la prohibición de mencionar la cuestión de la soberanía argentina de las islas que avaló el Gobierno, el reclamo se coló en la celebración del triunfo de la Selección ante Inglaterra.

El presidente Javier Milei habló TOMAS CUESTA. Getty Images via AFP

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