Argentina vs. España: las fortalezas del campeón de la Eurocopa

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El equipo de Luis de la Fuente llega invicto y con solo un gol en contra. Mientras, la FIFA actualizó el ranking de Selecciones.
16 de julio de 2026 - 16:58
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Spain's players celebrate after Spain's defender #12 Pedro Porro scored his team's second goal during the 2026 World Cup football tournament semi-final match between France and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 14, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
AFP. AFP
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