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Presentó dos certificados médicos ante el TOF7
Miriam Quiroga argumenta razones de salud para eludir su testimonial en la causa Cuadernos
Después de varios llamados de la Justicia, sus hijos respondieron que no puede declarar por problemas de salud “cardiológicos y estrés”.
Por
Irina Hauser
28 de mayo de 2026 - 1:40
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Miriam Quiroga relató que vio bolsos de dinero en la Casa Rosada, algo que la justicia desestimó en 2018.
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