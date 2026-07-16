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Los trabajadores del organismo nacional podrán seguir hasta octubre en la casona del Parque Industrial
La conducción de INTI dio marcha atrás con el teletrabajo
La decisión se tomó tras un prolongado conflicto por el rechazo de los trabajadores a esta modalidad de trabajo, considerada el paso previo para desmantelar al organismo en la provincia.
16 de julio de 2026 - 04:02
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