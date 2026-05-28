Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
50 Años del Golpe
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
INTI
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
Mundial de Fútbol 2026
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Deportes
El conjunto mendocino logró la victoria en Santa Cruz de la Sierra
Independiente Rivadavia le ganó a Bolívar y es el segundo mejor primero de la Libertadores
El colombiano Sebastián Villa hizo dos goles y el restante fue del volante Leonel Bucca.
28 de mayo de 2026 - 5:03
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Los mendocinos alcanzaron un gran rendimiento.
Enrique CANEDO. Enrique CANEDO
Temas en esta nota:
Independiente Rivadavia
Fútbol
Copa Libertadores
Últimas Noticias
Francisco Juan Blatón, Enrique Oscar Carreño Flores, Emma Raquel Konig
Coproducción franco-danesa, con dirección de Stéphane Domoustier
“El gran arco”: el artista consumido por su obra
Por
Juan Pablo Cinelli
Desde el jueves 28 y hasta el 4 de junio, en Malba Cine y la Lugones
Comienza la 13° Semana de Cine Portugués
Por
Diego Brodersen
El adolescente asesinado en 1984
Crimen de Diego Fernández Lima: realizarán nuevas excavaciones en la casa de Cristian Graf
Exclusivo para
Registró una variación interanual nula
La actividad económica no avanza
Piden no acompañar el pliego de Víctor Pesino
El juez amigo del Gobierno y enemigo de los trabajadores, objetado por la UOM
Por
Eva Moreira
Racing ganó y dijo adiós a la Sudamericana
Un par de gritos en medio del silencio
El candidto presidencial Roberto Sánchez acusó al compañero de fórmula de Fujimori, Miguel Torres
Perú: denuncia por el golpe a Castillo
Por
Carlos Noriega
El País
Se reunieron en la Quinta de Olivos
En medio de la interna libertaria, Milei recibió al influencer Iñaki Gutiérrez
Por
Melisa Molina
Presentó dos certificados médicos ante el TOF7
Miriam Quiroga argumenta razones de salud para eludir su testimonial en la causa Cuadernos
Por
Irina Hauser
La senadora de LLA chicaneó al jefe de Gobierno por el control de las calles
Un nuevo choque entre Bullrich y Jorge Macri
Por
Werner Pertot
"Que lo haga cuanto antes", lanzó Adelmo Gabbi
Tras acumular críticas, Adorni presentaría su declaración jurada en los próximos días
Por
Sebastián Cazón
Economía
Registró una variación interanual nula
La actividad económica no avanza
En el mes acumuló un saldo positivo de 2079 millones
El Central busca llegar a la meta
Cómo puede impactar un acuerdo comercial Japón-Mercosur
¿Una invasión de autos japoneses?
Por
Mara Pedrazzoli
Los datos oficiales muestran una baja del 2,38 por ciento y mayor impacto en la nafta súper
Por los precios, volvió a caer la venta de combustibles
Por
Leandro Renou
Sociedad
El adolescente asesinado en 1984
Crimen de Diego Fernández Lima: realizarán nuevas excavaciones en la casa de Cristian Graf
La historia del protector del Nevado del Chañi
Los pueblos originarios celebran la restitución de los restos de un antepasado indígena a su territorio
Por
Manuela Tobia
Los trabajadores advierten de falta de control por escasez de personal de seguridad
Hospital Durand: denuncian que una paciente psiquiátrica le quitó el respirador a un hombre internado y provocó su muerte
Por
Santiago Brunetto
Hay un sospechoso detenido
Desesperada búsqueda de Agostina Vega, una adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba
Deportes
Con una actuación destacada de Zapiola, autor de los dos goles calamares en la noche paulista
Copa Libertadores: Platense brilló en San Pablo y derrotó 2 a 0 a Corinthians
Quedaron eliminados Navone, Trungelliti y Ugo Carabelli
Tirante y Sierra, los argentinos ganadores en Roland Garros
La denominación que tendrá Alpine a partir de 2027
Con sponsor nuevo, el equipo de Franco Colapinto cambia su nombre
Extremo de la Roma
Selección Argentina: Matías Soulé, esperanzado