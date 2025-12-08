Omitir para ir al contenido principal
Gallardo lo considera una pieza indispensable
Mientras espera que River adquiera su pase, Galoppo vacaciona en Disney
El mediocampista cuya ficha pertenece al San Pablo jugó a préstamo 35 partidos y marcó 7 goles.
08 de diciembre de 2025 - 21:01
La ficha de Galoppo pertenece al San Pablo.
(FOTOBAIRES)
Fútbol
Mercado de Pases
River Plate
Marcelo Gallardo
