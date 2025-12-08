Omitir para ir al contenido principal
Alimentos y bebidas cayó casi 6 por ciento interanual, en noviembre
Las ventas se hundieron 9%
Los comercios minoristas encienden alarmas en todos los indicadores mensuales. Textiles, el rubro más complicado del año.
08 de diciembre de 2025 - 22:21
Textil e indumentaria perdió 8,8 por ciento mensual.
Este martes, presentación formal
Tiempo de descuento para las reformas laboral, penal y tributaria
Por
Melisa Molina
Movilización al Congreso
Paro y marcha contra la reforma laboral
Por
Laura Vales
Una provocación que salió mal
Un diputado libertario dejó un detalle imposible de ignorar en su despacho antes de cedérselo a Mayra Mendoza
Conflicto por el oleoducto de Vaca Muerta
La Uocra denuncia que en Río Negro hay 1800 obreros en peligro de perder el empleo
Alimentos y bebidas cayó casi 6 por ciento interanual, en noviembre
Las ventas se hundieron 9%
La exportación de lácteos creció 19%
Para el mercado interno, productos más caros
Advierten sobre el colapso de los ingresos
El 72% de los trabajadores no cubre la canasta básica
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 8 de diciembre de 2025
Un nuevo decreto para desregular el desarrollo de la Inteligencia Artificial
Donald Trump allana el camino legal con un guiño a las big tech
Por
Pablo Esteban
Se llevaron 8 ilustraciones de Henri Matisse y cinco de Cándido Portinari
Identifican a uno de los sospechosos de robar el Museo de Arte Moderno de San Pablo
En los Bosques de Palermo
Multitudinaria reunión de Golden Retriever que hace historia en Buenos Aires
Están en buen estado de salud
Hallaron con vida a cinco andinistas perdidos en las montañas de Mendoza
El Pincha se quedó con el Clásico de La Plata y el pase a la final
Un error fue suficiente para Estudiantes y demasiado para Gimnasia
Por
Cristian Dellocchio
En busca de promover un entorno inclusivo durante el Mundial 2026
Polémica: FIFA designó Egipto–Irán como “El partido del Orgullo”
Mariano Israelit publicó el libro de sus vivencias junto a Maradona
“Lo de Diego fue un asesinato, no tengo duda”
Por
Adrián De Benedictis
Gallardo lo considera una pieza indispensable
Mientras espera que River adquiera su pase, Galoppo vacaciona en Disney