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Sociedad

Científicos del Conicet estudiaron su sorprendente desplazamiento en Santa Fe

Una raya gigante recorrió 170 kilómetros

El descubrimiento publicado en una revista académica ofrece nuevas herramientas para mejorar su conservación. El ejemplar se desplazó a lo largo del río Paraná en una travesía de 292 días.

Pablo Esteban
Por Pablo Esteban
La medición de la raya gigante del Paraná. ARCHI

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