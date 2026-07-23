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Acusado de intentar hurtar una bolsa de maíz de una finca
Joven indígena está detenido hace casi una semana
La familia no había sido informada de la detención y estuvo incomunicado hasta el martes último. La comunidad cortó la ruta 34.
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Laura Urbano
23 de julio de 2026 - 03:39
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Wichís decidieron cortar la ruta
Reclaman la libertad de uno de sus integrantes.
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