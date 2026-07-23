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Salta|12

Acusado de intentar hurtar una bolsa de maíz de una finca

Joven indígena está detenido hace casi una semana

La familia no había sido informada de la detención y estuvo incomunicado hasta el martes último. La comunidad cortó la ruta 34.

Por Laura Urbano
Afirman que fue engañado por el denunciante.
Wichís decidieron cortar la ruta Reclaman la libertad de uno de sus integrantes. Redes Sociales

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