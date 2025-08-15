Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este viernes.
Cómo comprar dólares hoy
Los bancos no abren este viernes por ser día no laborable pero quienes quieran comprar dólares tienen alternativas para hacerlo. Además de los opciones de lo que se conoce como dólar crypto, también están abiertas algunas casas de cambio que suelen atender a los turistas. Otra opción es realizar la operación a través del home banking.
Tasas vs. dólar y una crisis económica autogenerada
Por Juan Garriga
La economía productiva está pagando un alto costo por los desarreglos de la política monetaria del gobierno. Con el objetivo de frenar la corrida contra el dólar, está impulsando un alza insólita de las tasas de interés. El costo de endeudamiento de las empresas se duplicó en apenas un mes. La tasa promedio de adelantos en cuenta corriente alcanzó al 12 de agosto el 72,11 por ciento anual, mientras que treinta días atrás se ubicaba en 34,43, según los datos publicados por el Banco Central para el promedio de los bancos. Y no sólo las empresas, sino que además las personas y los núcleos familiares están sintiendo el impacto por el aumento en la tasa de financiación sobre saldos de tarjetas de crédito. El salto se produce en un contexto y por impulso de la fuerte suba de las tasas que ofrece el Gobierno a las entidades financieras ante cada vencimiento de letras y bonos en pesos, que en algunos instrumentos ya superan el 69 por ciento de rendimiento efectivo anual.
La estrategia de flotación hace agua
El traspié en la última la licitación de deuda obligó al Ministerio de Economía a convocar para el próximo lunes a una colocación de emergencia. La estrategia oficial apunta a absorber los 6 billones de pesos que quedaron sin renovar para evitar que se vuelquen al dólar y presionen sobre la inflación. El Ministro de Economía intentó reforzar la política contractiva y en el mercado empieza a aumentar la incertidumbre. Se desplomaron acciones y bonos.
A cuánto cotiza el dólar hoy
El dólar oficial cotiza a $1270 para la compra y $1310 para la venta.
El dólar blue está a $1300 para la compra y a $1320 para la venta.