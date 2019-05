Desde la cárcel, el propio empresario Lázaro Báez salió a desmentir el presunto diálogo telefónico con su abogada Elisabeth Gasaro en el que según periodistas cercanos al oficialismo habría dejado entrever que era testaferro de Néstor Kirchner. "Esa supuesta conversación que se filtró no existe. Pero después de ver cómo ha sido el desarrollo del expediente ya no me sorprende nada", afirmó Báez, quien además reveló que intentaron presionarlo para incriminar a la ex presidenta Cristina Fernández.

El fin de semana, los programas de noticias vinculados al oficialismo difundieron una transcripción de un supuesto audio entre Báez y Gasaro, en el que se generaba la idea de que el empresario patagónico manejaba los bienes del ex mandatario. "Yo, todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba. Y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo hiciera", decía la supuesta conversación. Sin embargo, hasta el propio diario La Nación reveló que no pudo acceder a los audios, ni a desgrabaciones oficiales que dieran cuenta fehaciente de su existencia.



A través del teléfono de Gasaro, en el canal de noticias C5N se comunicaron con Báez al penal de Ezeiza, donde se encuentra detenido. "Ninguna obra que tuve con la familia Macri me la auditaron. Y tengo como cinco y trataba directamente con el amigo Ángelo Calcaterra (primo del Presidente), con quien nos juntamos en varias oportunidades. Esto está destinado a un objetivo, que es acabar con la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que tiene un número muy alto de intención de voto y que es más fuerte que cualquier otro candidato. La gente de la AFI que me visitó me advirtió eso", remarcó Báez.

Además de vincular a los servicios de inteligencia con esa operación contra CFK, apuntó directamente contra el fiscal Guillermo Marijuán, responsable de investigar la denominada "Ruta del dinero K": "Me propuso imputar a Cristina y obtener mi libertad y la chance de restituirme el patrimonio. No solamente le apuntaba a ella por su alta intención de voto, había que destruir al peronismo", disparó.

Hace tres años, Marijuán había encabezado unos espectaculares operativos con excavadoras en terrenos de Báez en Santa Cruz, con el objetivo de encontrar dinero presuntamente enterrado. No encontró nada.

En 2016 se conocieron cinco audios de Marijuán a una productora del operador mediático oficialista Luis Majul en los que festejaba la posibilidad de detener a la líder de Unidad Ciudadana, actual precandidata a vicepresidenta: "Estamos en la puerta del área para meter un gol histórico. Esto nos va a abrir la puerta para llegar a la que dirigía la batuta", decía Marijuán.

Lejos de concretarse, el partido está más cerca del gol en contra. En noviembre del año pasado, el juez de la causa, Sebastián Casanello, dictó la falta de mérito de Cristina Kirchner, por considerar que no había pruebas suficientes para sostener que la ex mandataria estuviera relacionada con las maniobras de lavado que se le atribuyen a Báez.

Las reveladoras afirmaciones del empresario anoche refuerzan tanto los dichos de la propia Gasaro como de otro de sus abogados, Víctor Hortel, quien también calificó las noticias difundidas el fin de semana como una "operación mediática".