Un radical vislumbra el "fracaso rotundo"

El vicegobernador de Santa Fe Carlos Fascendini dijo que la única chance de que la alianza Cambiemos pueda conservar el poder en el país es que el presidente Mauricio Macri resigne su candidatura a la reelección, porque si no lo hace el macrismo "termina" en las elecciones del 27 de octubre. Fascendini ya advirtió en la convención nacional de la UCR en Parque Norte, sobre el fin de ciclo, en un discurso que mezcló el tono dramático y una figura resonante, que ayer ratificó, pero a la que le agregó otras: "Cambiemos está en proceso de disolución". "Es un cadáver". -dijo-. "Un yunque que te manda al fondo del río". "Y si no se reformula", "cambia el candidato (que es Macri)" y hasta "el nombre", "vamos hacia un fracaso rotundo en los comicios de octubre", pronosticó.

La metáfora del "cadáver" resonó fuerte en los medios, más porque el vice hasta habló del "mal olor". Ayer, por LT9 les tiró más paladas. "Cambiemos es una cosa -así la llamó- que ya está prácticamente terminada. No hay perspectivas de que pueda hacer" en los seis meses que le quedan a Macri en la Casa Rosada "lo que no hizo durante los cuatro años. Ha sido una máquina electoral efectiva que en un momento hizo ganar a candidatos desconocidos" como en las parlamentarias de 2017. "Un globo aerostático, pero hoy es un yunque que te manda al fondo del río".

Los propios candidatos de Macri -dijo Fascendini en obvia referencia al aspirante a gobernador de Santa Fe José Corral- "esconden la marca como estrategia de campaña para que no los identifiquen con un proyecto que fracasó totalmente. En las nueve provincias en las que hubo elecciones perdieron en todas y en algunos casos han salido tercero".

Según Fascendini, Cambiemos no sólo debe "reformular" el proyecto, sino también "cambiar el nombre" y el "candidato" que es Macri. "No se trata de poner parches sobre algo que ya está deteriorado". Replantear "las alianzas electorales y hacer un frente con los partidos que pensamos igual. Es lo que proponemos desde la convención de la UCR Gualeguaychú y hoy eso es más evidente".

"Si no se reformula el proyecto y se busca un acuerdo programático poniendo las ideas por delante de las personas y no se cambia el candidato, vamos a un fracaso rotundo en las elecciones de octubre", agregó.

Le preguntaron sobre la posibilidad de abrir la coalición a otras fuerzas políticas, pero Fascendini se mostró escéptico. "Hoy hoy no veo una fila de interesados en ingresar a Cambiemos en estas condiciones. No veo interesados en sumarse" a una alianza que "está en un proceso de disolución". "Lo que hay que cambiar es el programa, hacer una propuesta seria para sacar a la Argentina de los problemas que tiene. Pero si empezamos por los candidatos en lugar de definir el programa, vamos a seguir el mismo camino".

--¿Y sumar a un sector del peronismo? -insistió un colega.

--Yo no creo que el peronismo tenga interés de integrar Cambiemos en estas condiciones. Ni el peronismo ni ningún otro partido. Para eso, habrá que partir de una base de igualdad, discutir el programa y elegir el candidato que mejor lo represente. Pero Macri y sus seguidores no están dispuestos a eso. Ya escuchamos a los ministros ratificar la candidatura del presidente. El primer paso es que Macri resigne su candidatura y abra la posibilidad de una competencia y encontrar un candidato nuevo. Pero antes, hay que ponerse de acuerdo en el programa". Si no lo hace, el macrismo "termina en octubre y a partir de ahí habrá que replantear una nueva etapa".

En esa línea, Fascendini puso "como ejemplo lo que pasa en Santa Fe". El Frente Progresista "no nació en el gobierno, estuvimos 12 años en la oposición, elaboramos un programa con partidos que pensamos igual" y llegamos a la Casa Gris en 2007. No es posible poner primero los candidatos y después el programa", concluyó.