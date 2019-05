Rosario amaneció silenciosa y casi desierta, en el marco del quinto paro nacional en contra de la política económica del Gobierno nacional. En la ciudad la adhesión fue casi total, de no ser por algunos bares, kioscos y comercios pequeños atendidos por sus dueños que abrieron para la escasa gente que se ve transitar por la calle en el área central de la ciudad. No hubo transporte ni bancos, tampoco atención pública, y la mayoría de las escuelas no abrieron sus puerta además de que un gran número de comerciantes bajaron sus persianas. Hubo dos marchas: la de Movimiento Sindical Rosarino que culminó en plaza 25 de Mayo, y las del Movimiento 21 junto a municipales y empleados de Comercio, que culminó frente a la Bolsa de Comercio.

Con el eje puesto en rechazar las políticas económicas del gobierno nacional y en la necesidad de la unidad de acción, el Movimiento Obrero Santafesino se movilizó por las calles de la ciudad en el marco del paro dispuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT). Una multitud encabezada por el Movimiento Sindical Rosarino (MSR) y CTA de los trabajadores confluyeron en Plaza 25 De Mayo donde prometieron continuar la lucha y lograr pronto una única movilización.

Con referencias al aniversario del Cordobazo, y a la carga simbólica del mes de mayo, los oradores hicieron hincapié en terminar con "políticas de hambre y miseria". A este eje central, el secretario general del Movimiento Sindical Rosarino, Alberto Botto, añadió el compromiso de unir a los trabajadores, en referencia a una jornada marcada nuevamente por dos movilizaciones.

"Como movimiento nos llevamos una tarea, no les quepa la menor duda que la próxima marcha que se haga en Rosario va a ser una sola", aseguró el titular del sindicato Luz y Fuerza. También pidió multiplicar fuerzas en la próxima unidad de acción y "militar para erradicar definitivamente el modelo de Mauricio Macri".

Se organizó una olla popular en la avenida Circunvalación.

De acuerdo a lo que estimó Botto, unas 5 mil personas dieron volumen a las columnas que partieron desde el Sindicato Luz y Fuerza y confluyeron en la Plaza 25 De Mayo.

Walter Palombi, secretario general del sindicato de Trabajadores del Correo dio el puntapié inicial al acto con la lectura del documento central. Manifestó que "el gobierno nacional encabezado por Macri ha puesto al país de rodillas". El escrito evidenció un firme rechazo al modelo económico y un llamado a modificar la realidad a través de las próximas elecciones. "En este año electoral, los trabajadores y trabajadoras tienen oportunidad de ejercer el sagrado derecho democrático de votar, exhortamos que voten en defensa propia", manifestó Palombi.

La titular de Amsafé, Sonia Alesso, reivindicó el accionar sindical en la provincia, con paro y movilización: "Mayo es un mes histórico para el pueblo argentino, este mayo va a ser el principio del fin de la derecha neoliberal en Argentina". En representación de Sadop, su secretario general, Martín Lucero, remarcó que "nuevamente el movimiento obrero de Rosario ha surcado las calles para dar una nueva muestra de dignidad y de fortaleza de las organizaciones". Valoró el acto como "una muestra de rechazo a un modelo que deja cada día más pobres".

Frente a la Bolsa de Comercio, hubo otro acto gremial.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Prensa Rosario, Edgardo Carmona, eligió comparar la manera de proceder del gobierno nacional con el movimiento sindical. "Somos totalmente diferentes, ellos nuestras fechas patrias las celebran con plazas vacías, llenas de policías, nosotros en cada fecha patria, inundamos nuestras plazas y somos el motor que nos reafirma y que consolida nuestro compromiso con el pueblo", deslizó. "Unos -siguió Carmona- celebran la 'libertad de mercado' frente al deseo de libertad de expresar su descontento y un futuro distinto a este presente de ajuste. Hay que celebrar en esta marcha todas las marchas", señaló el dirigente, y remató con la esperanza de un escenario que comience a ser diferente en el corto plazo: "Este pueblo no cambia de idea, recuperará su poder y el Estado para ponerlo al servicio de todos", cerró Carmona desde el palco en la plaza 25 de Mayo.

Paulo Juncos, de la CTA Rosario, se refirió a la "necesidad de torcer el rumbo de la historia con estas jornadas de lucha". Y concluyó: "No podemos permitir más un solo día de estas políticas que nos llevan al hambre y la miseria. Hoy volvemos a estar en unidad como un puño, como debe ser el puño nuestra clase".

La otra marcha fue convocada por los gremios nucleados en el espacio 21F, integrado por recolectores, municipales, camioneros, ATE Rosario y Amsafé Rosario, entre otros, a los que se sumaron la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita y la ong La Alameda. La convocatoria fue en la Plaza Montenegro (San Luis y San Martín), para marchar por San Luis, Presidente Roca, Córdoba y Corrientes para arribar a la Bolsa de Comercio al mediodía, donde se realizó el acto central. "Una vez más estamos en la calle para pedir que cambie el rumbo económico. Queremos dejar de depender del Fondo Monetario Internacional (FMI), construir una patria donde los trabajadores estén presentes y modificar la distribución de la riqueza para que vaya al pueblo. Esta será la última vez que habrá dos marchas. Ya nos hemos puesto a trabajar con la unidad del movimiento obrero porque no podemos entender que si tenemos las mismas necesidades vayamos por veredas diferentes", dijo el titular del gremio municipal, Antonio Ratner.

Daniel Yofra, del sindicato de Aceiteros, destacó la importancia de la medida. "Hoy es un día histórico porque se cumplen 50 años del Cordobazo y porque todo el mundo paró. Muchos días de paro seguro van a resolver los problemas. Que no nos quiten la posibilidad de gritar y llorar lo que nos pasa. Mientras haya desocupados y hambre tenemos que seguir parando porque es la herramienta que tenemos los trabajadores y la tenemos que utilizar", señaló.

Desde el Sindicato de Recolectores llamaron a redoblar las medidas de fuerza y pidieron que la CGT convoque a un paro general de 36 horas. "A los dirigentes que se arrodillaron ante los gobiernos de turno les decimos que tienen que estar a la altura de las circunstancias y al frente de los trabajadores", señaló Marcelo "Pipi" Andrada, el titular del gremio.

Desde Amsafé Rosario también convocaron a la unidad de los trabajadores contra el modelo económico y político, más allá de las diferencias partidarias. "Estamos en una esquina emblemática donde hace 50 años un estudiante fue asesinado en esta esquina en el Rosariazo. Qué mejor homenaje que la lucha de todos los trabajadores. Acá todos los partidos políticos, incluso los que votaron a este gobierno, nos unimos para enfrentar esta política económica de hambre. Acá no hay bandera política. Vamos a defender los intereses de nuestro pueblo y de nuestra clase enfrentando la política de Macri y del FMI. Habrá que votar para cambiar el gobierno. Pero los tiempos electorales no son los tiempos de nuestro pueblo. Vamos a seguir luchando en unidad de acción para que ningún compañero siga perdiendo derechos", dijo Gustavo Terés, el referente del gremio de los maestros locales. "En este gobierno no hay otra alternativa que la lucha. Así debemos estar hasta las próximas elecciones", agregó Laura Ferrer Varela, del sindicato de los docentes universitarios. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Rosario, Lorena Almirón, destacó la magnitud de la movilización.

Cortes. La avenida Circunvalación fue escenario de varios cortes de tránsito organizados, algunos, por la Corriente Clasista y Combativa, y el Frente de Izquierda de los Trabajadores con los despedidos de Electrolux, en el caso de esa avenida y Ovidio Lagos. La presencia de Gendarmería y Prefectura impidió que estos piquetes se realicen sobre la avenida de jurisdicción federal, por lo que sus organizadores debieron acampar la protesta debajo de Circunvalación.

Desde la CCC expusieron la crítica situación que se vive en los barrios más humildes. "Lo que más impacta en los barrios es ver que cada vez son más los que vienen a los comedores y merenderos a pedir comida y decir que tienen hambre. Antes venían los chicos solos, ahora vienen las familias completas". Con este duro relato, Vanina Otero, de la CCC describió la situación de las barriadas más humildes. Los piquetes comenzaron a partir de las 9 en España y Circunvalación, Presidente Perón y Circunvalación, Baigorria y Laguna, en Nuevo Alberdi, Juan José Paso y las vías y Acceso Sur y Uriburu. Además hubo otros dos cortes en Villa Gobernador Gálvez y uno en San Lorenzo, en la esquina de los bancos.

Camioneros y recolectores organizaron una gran olla de locro popular. Se reunieron unos 4 mil vecinos de sectores vulnerables de la ciudad. "Acá hay trabajadores sin trabajo, gente con hambre que necesitan de políticas públicas para que vuelva el pan a cada mesa de cada familia y en vez de comenzar a forjar dichas políticas nos mandan la policía. Ese es su mensaje, palos para quienes manifestamos pacíficamente contra este gobierno (nacional) y seguiremos en las calles haciéndolo porque estamos hartos de ajustes que solo nos hacen mas pobres", lanzó Marcelo Andrada, secretario general del gremio de Recolectores de Rosario. "Hoy se dio un paro muy contundente en Rosario, del 100 por ciento", precisó Andrada

La expresión activa de la protesta gremial la dieron los mercantiles que marcaron presencia en la esquina de peatonal Córdoba y Sarmiento, como para asegurar que la tradicional tienda de esa esquina no abra sus puertas, tal como ha pretendido en otras jornadas similares.