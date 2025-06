Las bandas musicales La T y la M y Los Pericos visitaron la Ex Esma.

El grupo musical de reggae y ska Los Pericos anunció una versión nueva de su hit "Sin Cadenas", grabado en el 1998 para el álbum Mystic Love, para la película Botín de Guerra, que narra la historia de los nietos y nietas apropiados y restituidos de la última dictadura cívico militar. Esta reversión del tema cuenta con la colaboración del dúo de cumbia La T y la M, y para presentarlo, eligieron hacer un show íntimo y educativo en el Museo Sitio de Memoria ex ESMA.

Los músicos visitaron la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, donde fueron recibidos por la directora ejecutiva, Mayki Gorosito, y por el coordinador de atención al visitante, Guillermo Amarilla Molfino. Manuel Gonçalves Granada, el nieto restituido y miembro de la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo, quien es a su vez hermano de Gastón, uno de los integrantes de Los Pericos, los acompañó en la visita y el recorrido.

De esta manera, antes de interpretar la canción, "Juanchi" Baleirón, Guillermo Luis Valentinis y Gonzalo Gonçalves, de Los Pericos; junto a Tobías Medrano y Matías Rapen, de la T y la M; recorrieron la muestra permanente de la Ex Esma con "mucho interés y emoción", según precisaron las organizaciones de derechos humanos en sus redes sociales.

Al finalizar la visita, Baleirón, el líder de Los Pericos, expresó: “Acabamos de salir del recorrido del Museo. Es tremendo, muy fuerte. Más allá de lo que cause a uno, es necesario que no olvidemos esto. La memoria tiene que estar activa, la gente tiene que recordar que esto sucedió, para que no suceda nunca más”.



Por su parte, Tobías Medrano, de la T y la M agregó: “Es un escenario completamente terrorífico, salí con una sensación súper extraña en el cuerpo. Pensar que esto pasó hace varios años ya, pero hay que tenerlo latente y siempre presente para saber donde nunca más queremos volver. Mi compadecimiento y todo mi respeto a los que son hijos de desaparecidos”.



Asimismo, en diálogo con radio FM MEGA, el bajista de la banda de raggae, Gastón Gonçalves, contó la historia de la imagen que estaba detrás suyo allí en la ex Esma: "Es fuerte porque es mi hermano de bebé, y lo tiene en brazos el policía que se lo quería apropiar".



Y agregó: "La verdad que creo que la memoria hay que trabajarla, hay que remarcar la historia, que no se quede suelta. Esa función estamos haciendo acá, dos generaciones, con los chicos de La T y la M".

La historia de Manuel Gonçalves

Manuel Gonçalves Granada nació el 27 de junio de 1976. Su padre, Gastón Roberto José Gonçalves, desapareció el 24 de marzo de 1976 en la localidad bonaerense de Zárate, y permaneció detenido en la Brigada de San Martín y en la Comisaría de Escobar. El 2 abril de ese mismo año sus restos fueron hallados sobre la Ruta N° 4 y sepultados como NN en el Cementerio de Escobar. En tanto, en 1996, su cuerpo fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Por otro lado, Ana María del Carmen Granada, madre de Manuel, fue asesinada en San Nicolás el 19 de noviembre de 1976. Junto a ella se encontraba el pequeño, quien se salvó gracias a que ella lo ocultó en un ropero.



Tras “la masacre de la calle Juan B. Justo” —así se la llamaría años más tarde—, Manuel fue llevado con graves problemas respiratorios al hospital de San Nicolás donde permaneció internado durante tres meses con custodia policial. El 15 de febrero de 1977, el Juzgado de Menores dio al niño en adopción al matrimonio Novoa sin efectuar ninguna averiguación sobre su familia biológica. Debido a una diferencia de fechas entre la denuncia que su abuela materna había presentado en Abuelas y la fecha real de su desaparición, la investigación se encontraba detenida.

Sin embargo, en 1995, el EAAF logró identificar a través del entrecruzamiento de huellas dactiloscópicas los restos de Ana María que se encontraban en el osario público del Cementerio de San Nicolás. Ese mismo año, el EAAF localizó a Manuel, quien por entonces era Claudio Novoa.

En 1997, el joven se realizó los análisis inmunogénicos que confirmaron su verdadera identidad. Así, Manuel pudo conocer su historia y reencontrarse con su familia biológica: su abuela materna, Matilde, perteneciente a Abuelas de Plaza de Mayo, y su hermano Gastón, bajista de Los Pericos, de la cual era fanático.