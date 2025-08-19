En las efemérides del 19 de agosto sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1944. Nace Hugo Gatti

Hugo Orlando Gatti nace en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Pasó por Atlanta, River, Gimnasia y Unión antes de jugar en Boca entre 1976 y 1988. Ganó todo con el cuadro xeneize. Sus 26 años como profesional lo ubican como el jugador con más presencias en el fútbol argentino: 765 partidos. Con Ubaldo Fillol comparte el récord de penales atajados, con 26. Falleció el 20 de abril de 2025.

1945. El nacimiento de Ian Gillan

En Londres nace Ian Gillan, la voz de Deep Purple. Se lo considera uno de los más grandes cantantes de la historia del rock. Las disputas internas en el grupo lo llevaron a su salida en pleno éxito. Dio inicio a su carrera solista y luego se reencontró con sus antiguos compañeros.

1945. Nace Sandro

Nace Sandro. Llegó al mundo como Roberto Sánchez. Fue uno de los precursores del rock en la Argentina con Sandro y los de Fuego. Su carrera tomó nuevos bríos en el género melódico a partir de finales de los 60. Combinó la música con la actuación y en sus últimos años tuvo récords de asistencia con sus shows en el teatro Gran Rex. No pudo superar el postoperatorio de un doble trasplante pulmones y corazón en Mendoza, y murió allí a los 64 años, el 4 de enero de 2010. La intervención había tenido lugar el 20 de noviembre de 2009 en el Hospital Italiano de la ciudad cuyana. El artista fue velado en el Congreso Nacional.

1946. El nacimiento de Bill Clinton

Bill Clinton nace en Arkansas. Gobernó su estado natal hasta 1992, cuando fue electo presidente y terminó con doce años de gobierno republicano. Heredó el mayor déficit de la historia de los Estados Unidos y dejó el poder, en 2001, con un superávit récord. No se inmiscuyó en la guerra de los Balcanes ni en la crisis haitiana de 1994, pero en 1999 aprobó la intervención de la OTAN sobre Yugoslavia por la crisis de Kosovo, en la primera acción militar de la alianza atlántica en medio siglo de existencia. Antes, en 1996, fue el primer demócrata en ser reelecto desde Franklin Roosevelt. En 1998 surgió el Sexgate, por su affaire con Mónica Lewinsky, una becaria de la Casa Blanca. El caso derivó en un juicio político del que salió absuelto, en medio de una ola de moralina que antecedió la era de George W. Bush.

1951. Nace Gustavo Santaolalla

En El Palomar nace Gustavo Santaolalla. Compositor, músico y productor, formó los grupos Aro Iris y Soluna antes de exiliarse en Los Ángeles, en 1978. En 1973 produjo el primer disco de León Gieco (que llevó el nombre del cantautor) y de esa asociación surgió luego, entre otros trabajos, De Ushuaia a La Quiaca. Su trabajo se ha extendido de manera exitosa hasta el presente. Obtuvo dos Oscars de manera consecutiva por las bandas sonoras de Secreto en la montaña y Babel y formó el grupo Bajofondo.

1953. Golpe de Estado en Irán

Un golpe de Estado desaloja del poder a Mohammed Mossadegh como primer ministro de Irán. Había llegado al poder por vía democrática en 1951. La nacionalización del petróleo lo enemistó con las potencias occidentales. Estados Unidos y el Reino Unido bloquearon a Irán y la CIA pasó a la acción juntó al MI6 inglés al financiar el derrocamiento del premier. El Sha, que reinaba desde 1941, se suma a la conspiración y pasa a encabezar una dictadura monárquica que caerá con la Revolución Islámica de 1979.

1953. El nacimiento de Nanni Moretti

En la ciudad italiana de Brunico nace el actor, director y guionista Nanni Moretti. Caro Diario y Aprile llamaron la atención en los 90. Con La habitación del hijo obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2001. Luego vinieron películas como El caimán, Habemus Papam y Mia madre. Entre sus últimas realizaciones están el documental Santiago, Italia y Lo mejor está por venir.

1977. Muere Groucho Marx

Fallece Julius Henry Marx, universalmente conocido como Groucho Marx. Había nacido en Nueva York, en 1890. Junto a sus hermanos Chico, Harpo y Zeppo encabezó uno de los grupos humorísticos más aclamados de la historia del cine. Groucho destacó por sus frases ingeniosas en películas como Sopa de ganso y Una noche en la ópera. En 1977 recibió un Oscar a la trayectoria en nombre de los hermanos Marx.

1991. Golpe en la URSS

Mijaíl Gorbachov es depuesto de su cargo al frente de la Unión Soviética en un golpe de Estado que organizan miembros de su gobierno. Es una reacción tardía a las reformas del líder soviético, dos años después de la caída del Muro de Berlín. Gorbachov está de vacaciones en Crimea cuando se anuncia su destitución y allí permanece los tres días que dura la crisis. Gennadi Yanayev asume en su lugar. El presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, se opone al golpe y se realizan manifestaciones en Moscú y Leningrado contra los golpistas. La intentona fracasa. Gorbachov llega a la capital y renuncia como secretario general del Partido Comunista. Yeltsin se convierte en el nuevo hombre fuerte de un país que marcha hacia su disolución. En la Navidad de 1991, la URSS deja de existir.

2016. Fallece Rogelio García Lupo

Rogelio García Lupo, uno de los más grandes periodistas argentinos, muere a los 84 años. Acompañó a Rodolfo Walsh en Prensa Latina y en el diario de la CGT de los Argentinos. Su labor como periodista de investigación redundó en libros como La rebelión de los generales, Contra la ocupación extranjera, Mercenarios y monopolios en la Argentina, Diplomacia secreta y rendición incondicional, Paraguay de Stroessner, Últimas noticias de Perón y su tiempo y Últimas noticias de Fidel Castro y el Che.

2016. Muere Horacio Salgán

El compositor y pianista Horacio Salgán fallece a los 100 años. Considerado uno de los renovadores del tango, lideró uno de los conjuntos más celebrados en la historia del 2 por 4: el Quinteto Real. Más tarde armó un dúo con Ubaldo de Lío, el guitarrista de aquella formación.

Además, es el Día Internacional de la Fotografía y el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.