La fiscal Daniela Dupuy anticipó que solicitará que Ricardo Russo , el médico pediatra del Hospital de Niños "Juan Garrahan", arrestado por su participación en una red de pornografía infantil , permanezca detenido. Dupuy, quien advirtió sobre un aumento de la cantidad de casos de distribución de pornografía infantil en el país, argumentará que Russo debe seguir preso "para no entorpecer la investigación y ante el peligro de fuga".

Dupuy integra la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad y está a cargo de la investigación del caso que involucra a Russo, quien ayer se negó a declarar. Hasta el momento, el médico está acusado de "distribución, facilitación, producción y tenencia para distribución de imágenes de explotación sexual infantil".

La fiscal remarcó que están analizando un "eventual agravamiento" en la acusación, "más que nada por la cantidad de imágenes con menores de 13 años". Aclaró, de todos modos, que el pediatra "no aparece en las imágenes" y tampoco fueron realizadas en las instalaciones del Hospital Garrahan.

En diálogo con FM Latina, la fiscal destacó que el de Russo "es un caso de miles" y subrayó: "No me sorprende, pero me escandaliza la cantidad de casos que ingresan día a día y que aumentan. Nuestro país es bastante importante en donde se distribuyen e intercambian imágenes de pornografía infantil."

En ese sentido, explicó que, de acuerdo a la gran cantidad de causas que se investigan en la Justicia, "no es la explotación comercial lo que prima" en el país respecto a la pornografía infantil, sino "la distribución y el intercambio" de imágenes, que a su vez "derivan a delitos más graves como el grooming, el abuso sexual, el abuso sexual intrafamiliar".

Dupuy hizo hincapié en la importancia de la "prevención", ya que advirtió que se trata de algo lamentablemente "habitual": "Si podemos trabajar en las herramientas para prevenir este tipo de conductas, sería ideal."

Al respecto, indicó que "lo mejor es acompañar" a los niños y adolescentes, "no prohibirlos, en lo que es la habitualidad de la interacción en las redes sociales: conocer, saber cuáles son sus contactos. Conversar estas cosas en la cena de familia".