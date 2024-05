"El efecto succión que está provocando (el presidente Javier) Milei hacia la derecha a todo el espectro político en toda la provincia de Santa Fe, a mí me preocupa. Yo no creía que (el intendente Pablo) Javkin estaba de acuerdo con que militares porten armas en operativo vinculados a seguridad interior. Yo no me imaginaba que iba a ver tan poca actitud en la defensa de las universidades públicas, yo pensaba que había una dirigencia reformista. Hay que asumir la representación de los sectores productivos que se van a perjudicar con el nuevo Régimen de Inversiones. En Santa Fe no se está defendiendo el trabajo de la industria", declaraciones a radio Si98.9 de Germán Martínez, presidente del bloque de Diputados Nacionales de Unión Por la Patria.