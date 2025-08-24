El presidente Javier Milei sigue sin pronunciarse sobre las acusaciones de corrupción que pesan sobre funcionarios de su Gobierno, incluida su hermana Karina, tras la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En las últimas horas, el mandatario compartió varias publicaciones en su cuenta de X, pero ninguna referida a los audios en los que Spagnuolo vincula a Milei y a su entorno más cercano en el caso de presuntos pedidos de coimas a laboratorios por la compra de medicamentos.

Pese a la falta de explicaciones, el ultraderechista dejó en claro que su apoyo a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei -mencionada en los audios del extitular de ANDIS-: no hizo una publicación propia pero sí compartió varios tuits que celebran a la figura de su hermana como líder de La Libertad Avanza.

"Que orgullo fue tener al jefe Karina Milei en La Matanza", dice uno de los tuits que compartió Milei, del usuario @LosHermanosMilei.

"Siempre con el jefe Karina Milei", expresa otra publicación de la Escuela Austríaca de Economía, compartida por el mandatario.

"Siempre estaré junto al Jefe Karina Milei. Hoy la Matanza se pinto de violeta y cuentos de personas acompañaron a Karina y a los candidatos de La Libertad Avanza", plantea otra publicación de la Escuela Austríaca de Economía a la que Milei dio retuit.

El mandatario también utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre temas ajenos a la política, como la victoria de Los Pumas contra los All Blacks. "VAMOS LOS PUMAS CARAJO...!!!", festejó el presidente, cada vez más acorralado por los escándalos de corrupción que acumula su gestión en el último año.

En tanto, el locuaz vocero presidencial, Manuel Adorni, se expresó de forma indirecta al escándalo político abierto tras la filtración de los audios de Spagnuolo. "El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad. Fin”, señaló a través de su cuenta de X, el funcionario.