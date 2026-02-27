Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
La Ciudad fue sede de la competencia en 1951
Se cumplen 75 años de los Juegos Panamericanos en Buenos Aires
La Ceremonia de Apertura se llevó a cabo en el estadio de Racing Club, con la presencia del entonces presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, acompañado por Eva Perón.
27 de febrero de 2026 - 23:09
El selecciionado de fútbol en los Juegos.
(Prensa -)
Juegos Panamericanos
Polideportivo
El juicio comenzará antes de octubre con muchos imputados y pocos indicios
Comenzó la audiencia preliminar por Loan - Clone
La causa conocida como "El villazo", cincuenta años después
Recurso contra vergonzosa sentencia
Lorena Panzerini
Los técnicos de Ñuls y Central definen hoy los equipos titulares
Sin señales de Kudelka y una duda de Almirón
Asume como nuevo secretario de Finanzas
Cambios en Economía: sale Alejandro Lew, entra Federico Furiase
Suba de 5,78%, lejos de lo que reclama el sector
El Gobierno actualizó el nomenclador de Discapacidad
Industria para unos pocos
El acero refleja cómo la economía se mueve en dos direcciones
Juan Garriga
El lunes comienzan las clases en la secundaria
La Ciudad aumenta los controles para el UPD
El País
Gestos de unidad para la reconstrucción del peronismo
Cómo fue el reencuentro entre Cristina Kirchner y Miguel Ángel Pichetto
Conflicto aeronáutico nacional
ANAC en alerta: asambleas sorpresa y amenaza de paro vuelven a tensionar los aeropuertos
Será el martes en la Cámara de Diputados
Los organismos de DD.HH. harán una conferencia por las restricciones en la prisión domiciliaria de CFK
Es ley la baja de la edad de imputabilidad a 14 años
Régimen Penal Juvenil: cómo votó cada senador
Economía
Federico Furiase asume en reemplazo de Alejandro Lew
Nuevo secretario de Finanzas
Anotó una caída interanual en enero
La industria continúa en el laberinto
El Senado ratificó el convenio de libre comercio
“El acuerdo con la UE consolida el cambio de matriz productiva”
Mara Pedrazzoli
Asume como nuevo secretario de Finanzas
Cambios en Economía: sale Alejandro Lew, entra Federico Furiase
Sociedad
El juicio comenzará antes de octubre con muchos imputados y pocos indicios
Comenzó la audiencia preliminar por Loan
Fue velada en Remedios de Escalada
Repatriaron el cuerpo de la joven argentina muerta en Estados Unidos
Más pruebas contra Chacano
Se halló ADN de un sólo agresor en el cuerpo de Valeria Schwab
Reforma laboral en el Senado
Protesta, hidrantes y una plaza sitiada
Deportes
Dirigirá al equipo ante Independiente Rivadavia
River: Escudero ya tomó las riendas en forma interina
La Ciudad fue sede de la competencia en 1951
Se cumplen 75 años de los Juegos Panamericanos en Buenos Aires
Mientras River ultima detalles de contrato y aguarda por su llegada
Liga de España: el Alavés de Coudet cayó ante Levante
El ganador necesitó apenas una hora y siete minutos de juego
Chile Open: Cerúndolo arrasó a Nava y se metió en semifinales