Ucrania lanzó este domingo nuevos ataques con drones en territorio ruso y afirmó que sus fuerzas armadas recuperaron tres pueblos en la región oriental de Donetsk, que estaban tomados por las fuerzas rusas.

"Nuestras tropas contraatacaron con éxito y liberaron del enemigo los pueblos de Mijailivka, Zelenyi Gai y Volodimirivka, en la región de Donetsk", informó el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski.

Este domingo, fecha en que el país europeo conmemora el 34° aniversario del Día de la Independencia, las fuerzas ucranianas lanzaron nuevos ataques de drones en territorio ruso.

Uno de los drones fue derribado sobre la planta nuclear de Kursk y explotó al caer, lo que provocó un incendio en la instalación. Los responsables de la planta rusa dijeron que no se registraron víctimas ni niveles anormales de radiación, y que el incendio fue extinguido.

Las autoridades rusas también aseguraron que derribaron otros drones ucranianos en localidades lejanas al frente de batalla, incluida la ciudad de San Petersburgo.

Los servicios de seguridad ucranianos y las fuerzas especiales ucranianas, por su parte, reivindicaron el ataque de este domingo y celebraron haber alcanzado el complejo del "mayor productor de gas licuado de Rusia".

El ejército ucraniano, que tiene menor tamaño y menos armas que Rusia, depende en gran medida de drones para responder a la invasión, con la mira puesta sobre todo en la infraestructura petrolera, fuente clave de ingresos de Moscú para financiar la guerra.

Este domingo, también se registraron ataques por parte de Rusia. Según las autoridades ucranianas, el ejército ruso lanzó durante la madrugada un misil balístico y 72 drones Shahed, de fabricación iraní, de los cuales la fuerza aérea derribó 48. Por el ataque, una mujer de 47 años murió en la región oriental de Dnipropetrovsk.