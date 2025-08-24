El diputado nacional Ricardo López Murphy se refirió este domingo a los escándalos de corrupción que salpican a La Libertad Avanza y a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y reclamó auditorías exhaustivas para "luchar contra la corrupción".

“Estoy impactado porque creo que el problema de la corrupción es en toda Latinoamérica, quizás la parte más frágil de nuestras sociedades, es donde se filtra el crimen organizado y donde se muestra la vulnerabilidad del Estado”, advirtió.

Respecto a la investigación que comenzó tras la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de ANDIS, el diputado aseguró: “He sugerido que la orden que dé el Presidente (Javier Milei) sea entregar las contraseñas de celulares y computadoras inmediatamente. El que no entrega, presumimos. Eso aceleraría enormemente la acción de los fiscales”.

En ese sentido, cuestionó la falta de control en áreas sensibles del Estado, aunque puso el foco en la cantidad de pensiones y no en las coimas que presuntamente recibieron funcionarios de LLA: “no puede ser que pasemos de 80.000 a 1.400.000 pensiones por discapacidad". No obstante, aclaró: "Para tener la autoridad para sanear, lo primero que hay que tener es transparencia”, señaló.

“Hay que poner un equipo de auditoría que evalúe cada caso y hacerle juicios penales a los médicos que hayan falseado diagnósticos. En el sector público la corrupción se detecta mirando dos cosas: la compra de bienes de capital y la compra de insumos”, remarcó López Murphy.

Consultado sobre el impacto que tendrán en la estabilidad política y económica los casos de corrupción que apuntan al círculo cercano de Milei, el diputado opinó: “Si se resuelve con transparencia, caiga quien caiga, va a ser muy importante, pero, si la sociedad cree que usted está en esa transa, no hay forma de hacer el esfuerzo que hay que hacer”.