El discurso del precandidato presidencial Sergio Massa en la convención del Frente Renovador marcó una clara posición de sus correligionarios a apostar a una alianza con el PJ haciendo hincapié en la buena relación entre el ex intendente de Tigre y el precandidato Alberto Fernández. "Sacar al gobierno de Mauricio Macri es la única intención que tiene Sergio", sostuvieron desde el massismo. En tanto, desde el kirchnerismo, el precandidato a gobernador Axel Kiciloff dio nuevas señales hacia el massismo y pidió que en el PJ confluyan "todos los sectores políticos adentro, incluso con los que todavía no están". Por su parte, el senador y referente de Alternativa Federal, Miguel Ángel Pichetto, le pidió al ex intendente de Tigre que cumpla con su palabra de sostener Alternativa Federal, pero reconoció que "se perdió la oportunidad" de hacer una amplia coalición de centro.

"Estoy para liderar si hay que liderar, pero también para empujar el carro desde donde sea", lanzó Massa en su discurso de cierre de la convención del Frente Renovador, donde fue ratificado como candidato a presidente, y dejó abiertas todas las opciones sobre la mesa de negociación para unirse al frente que se intenta construir desde el PJ. "El gobierno de Macri fracasó", sentenció para cerrar una vía hacia la mentada ancha avenida del medio.

El diputado y ex titular de la UIA, Jose Ignacio De Mendiguren, fue uno de los encargados de traducir el discurso de Massa al final del encuentro del Frente Renovador en Parque Norte. "Hay que ir a un espacio amplio con el PJ", sostuvo el diputado e indicó que, hasta el cierre de listas a mediados de junio, Massa "queda liberado para tener todas las charlas que sean necesarias".

El ex titular de la UIA realizó un sintética autocrítica respecto del camino recorrido por el Frente Renovador, desde su creación en 2013 con Alberto Fernández como armador político, y señaló que lo que hay que evitar es "volver a las políticas de los '90", a pesar de los puentes que el massismo tendió incluso con las gestiones de Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal. "Hemos aprendido. Hemos apoyado cosas que no compartimos", consideró De Mendiguren.

En ese tono, la diputada Mirta Tundis también revisó sus posiciones respecto de una posible alianza con el espacio de la ex presidenta Cristina Kirchner, a quien meses atrás ponía como límite de pertenencia al Frente Renovador. "Si se une con Cristina, yo lo voy a seguir a Massa esté donde esté", aclaró la legisladora y confió en que: "Va a elegir lo mejor para sacar al gobierno de Mauricio Macri, es la única intención que tiene Sergio".

De Mendiguren también ensayó críticas para el espacio de Alternativa Federal, que Massa comparte con los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el senador Pichetto. "Todos esperamos bastante la elección de Córdoba. Yo pensé que al otro día poníamos todas las definiciones en Alternativa Federal y lo escuchó al gobernador decir que no era el macho alfa y ahora se va de vacaciones. No es una señal alentadora para quienes estamos en el espacio", apuntó De Mendiguren a dos días de que Alternativa Federal firmara un documento en el que acordaban ir a internas por una tercera vía al PJ y a Cambiemos.

A la expectativa de los próximos pasos que dará Massa, Kiciloff celebró la oportunidad de que el Frente Renovador confluya con el armado del PJ. "Va a ser con todos los sectores políticos adentro, incluso con los que todavía no están", auguró el precandidato a gobernador y resaltó la presencia dentro del peronismo de quienes hasta "hace poco" integraban las filas del massismo, como Felipe Solá y Facundo Moyano.

"Nosotros esperamos que eso siga ocurriendo. Es una decisión que tiene que tomar el propio Frente Renovador", renovó el mensaje de unidad el ex ministro de Economía. En esa línea, tras la reunión de la mesa política del PJ, la intendenta de La Matanza y precandidata a vicegobernadora, Verónica Magario, aseguró que a Massa se lo espera "con los brazos abiertos para construir la unidad".

"Nosotros queremos amplitud en este espacio, ninguna mezquindad, sino generosidad. Es muy serio para nosotros lo que pasa en Argentina, gobernar la Provincia no va a ser fácil, con el desastre productivo económico y social que hay. Buscamos que todos los sectores se sumen", insistió Kiciloff durante una recorrida por la localidad bonaerense de Ranchos.

En tanto, el senador Pichetto le envió un mensaje a su aliado en Alternativa Federal y le pidió que respete "la palabra empeñada hace dos días" en la reunión que los fundadores de ese espacio mantuvieron en la casa de gobierno de Córdoba. "Para la democracia argentina es importante que existan otros espacios y no ir a un esquema de polarización", sostuvo el titular del bloque Justicialista.

Sin embargo, Pichetto reconoció que "se perdió la oportunidad" de conseguir un amplio armado de un espacio de centro. "Me hubiese gustado una foto en el techo de la casa de gobierno de Córdoba con Lavagna, Lifschitz y Stolbizer", lamentó el senador en referencia al ex ministro de Economía, el gobernador de Santa Fe y la líder del GEN, que integran el espacio denominado Consenso 2019 e intentaron alcanzar un acuerdo con Alternativa Federal.

"En estas semanas hubo decisiones equivocadas. En la política se hace lo que se puede y no lo que se quiere, agotados los consensos habría que haber ido al método democrático de las PASO", analizó el senador en un tono crítico hacia la postura inamovible de Lavagna para participar de unas PASO con Urtubey y Massa, ahora dispuesto a dar el salto al PJ.