En la previa de la convención de Alternativa Federal, el precandidato presidencial Alberto Fernández dio algunas pistas de lo que podría ocurrir en caso de que el líder del Frente Renovador decidiera incluir su espacio en la coalición opositora que encarna el PJ y, aunque descartó que pudiera reemplazar a alguno de los precandidatos de la fórmula presidencial o bonaerense, reconoció que el ex intendente podría ocupar un lugar como cabeza de lista para el Congreso o que podría tener un lugar en el Gabinete: "En un gobierno no es todo ser gobernador o ocupar un cargo electivo, puede aportar en diferentes lugares".

El precandidato presidencial, en diálogo con radio Continental, se mostró muy cauto de adelantar las posibles negociaciones con Massa para sumarlo al armado del PJ, pero adelantó algunas de las opciones que ya están cerradas debido a que "se va acercando la fecha de la definición y se van consolidando decisiones políticas".

Fernández descartó que Massa pueda ocupar un lugar en el binomio presidencial en reemplazo de Cristina Kirchner, fórmula que calificó como "inmodificable", mientras que con un tono más dubitativo también ratificó la fórmula provincial Kiciloff-Magario. "No hay ninguna posibilidad. El día que anunciamos la fórmula (con Cristina Kirchner) sabíamos que era inmodificable", sentenció el precandidato respecto de la posibilidad de que la ex mandataria pudiese dejar su lugar para que Massa lo acompañe en la fórmula.

Respecto de la fórmula bonaerense, el ex jefe de Gabinete comenzó más dubitativo al señalar si estaba clausurada la posibilidad de modificarla, al sostener que "diría que no, pero sí". Sin embargo, valoró que "es una formula muy aceptada por todos y con muchas posibilidades de hacer una buena elección" y agregó: "A esta altura es complejo, alguna vez pudo haber sido". De esta manera, Fernández confirmó que la candidatura a gobernador para el líder del Frente Renovador había sido una propuesta hecha desde el PJ.

Finalmente, el precandidato y ex armador política del Frente Renovador consideró como una posibilidad que Massa encabece la listas para disputar la renovación de bancas en el Congreso. "Si Sergio quisiera ocupar un lugar así, podría ser sí", consideró, pero consideró que fue el propio ex intendente de Tigre quien dijo que no es su intención volver a ocupar una banca legislativa.

En ese tono, Fernández reconoció que en caso de que el Frente Renovador se suma al PJ se deberá analizar la situación de "un montón de legisladores en provincias y diputados nacionales" que deben renovar sus mandatos y abrió la posibilidad de que Massa ocupe un rol en una futura gestión: "En un gobierno no es todo ser gobernador o ocupar un cargo electivo, puede aportar en diferentes lugares".

"Siembre hemos tenido abierta las puertas para el espacio de Sergio Massa sabiendo que participan de la idea de un frente amplio opositor. En lo personal, todo el tiempo lo he hablado con Sergio y lo he inducido en la posibilidad de estar juntos", reconoció Fernández en la entrevista con Nelsón Castro, en la previa de la convención del Frente Renovador.

Con el cierre del encuentro del frente de Massa en Parque Norte y la decisión de negociar para armar un acuerdo que venza a Cambiemos en octubre, Fernández publicó un mensaje celebratorio en sus redes sociales: "Estamos cada vez más cerca. Se desató la esperanza".

