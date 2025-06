César Albarracín es abogado penalista graduado en la Universidad Católica de La Plata, ciudad en la que reside y desde la que se mueve por la provincia y la ciudad de Buenos Aires.

Para este quilmeño, que trabaja en la defensa del creador de La Salada Jorge Castillo desde 2017, cuando fue detenido por primera vez, hay varias red flags en la causa que instruyen el juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona.

"El objetivo es la feria, la detención de Jorge Castillo es una cortina de humo o una excusa", afirma categóricamente en diálogo con Buenos Aires/12, mientras el corte de ruta de los feriantes en Camino Negro, cerca del puente La Noria, que reclaman al menos recuperar las prendas que les quedaron secuestradas, se convierte en una batalla con la policía y se adueña de las pantallas de los canales de noticias.

Exfuncionario de Daniel Scioli, sabe de causas armadas: defendió a Juan Pablo "Pata" Medina de los embates de la "Gestapo Pro", cuya existencia se confirmó al filtrarse el video de una reunió en el Banco Provincia.

--¿Por qué sostiene que la detención de Jorge Castillo no es el objetivo central?

--Hay varias cuestiones llamativas. Primero, Jorge Castillo fue detenido por la causa anterior en 2017, enviado a prisión domiciliaria en 2019 y finalmente excarcelado. Pero, cuando salió, una restricción le impedía acercarse a la feria, de manera que no pisa La Salada desde hace alrededor de ocho años. Y hace rato que dejó de ser el administrador, es apenas un accionista, importante, claro, pero accionista al fin.

--¿Y no puede manejarla a distancia o con un prestanombres?

--Cualquiera que conozca la feria, sabe que ese tipo de negocio no se maneja a control remoto. Se requiere un liderazgo a base de presencia. Entonces, clausurar la feria por un supuesto delito de un accionista es por lo menos forzado. ¿Y por qué extender la clausura a las otras dos ferias?

--¿Le llama la atención?

--No sólo eso. También es llamativo que en la propia orden de detención de Castillo se incluía la clausura de la feria. Por la magnitud del predio, del movimiento comercial, eso no se puede hacer livianamente, sin ciertas pericias previas. No es habitual que un juez ande revoleando clausuras, cuando está en juego el sustento de miles de familias...

--¿Y entonces? ¿Cuál es la conclusión?

--Yo observo que hay, por un lado, un prejuicio ideológico muy fuerte contra la feria, por parte de algunos sectores del oficialismo, y un encono histórico por parte de la embajada de Estados Unidos y algunas grandes marcas deportivas, de textiles y calzado. En teoría, vinculado a las acusaciones de falsificación, pero que en realidad tiene que ver con que la feria expuso los enormes márgenes de rentabilidad de las marcas, en muchos casos a expensas de la dignidad de los fabricantes, que trabajan en talleres y vivían precariamente.

--¿Sólo eso?

--Parece haber una voluntad de terminar con la feria, producto de una simplificación brutal, casi infantil, que yo considero ideológica. Después, en el medio, una vez que se baja esa orden, "terminen con la feria", hay que ver que hacen los actores involucrados, los encargados de ejecutarla. Cuando se interviene un sindicato o un club, termina fundido y los interventores, ricos. Yo no descarto para nada que intenten algo así.

La cadena textil

Ubicada a la vera del Riachuelo, en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, La Salada es la feria más grande de América Latina, de la que dependen unos diez mil trabajadores, entre directos e indirectos.

Nació en los noventa, como respuesta de los talleres de confección que trabajaban para las grandes marcas, pero vivían al borde de la quiebra por las condiciones abusivas que estas les imponían.

A partir de la apertura de las ferias, desarrollaron un modelo de venta directa, del productor al consumidor, con márgenes de ganancia mínimos y grandes volúmenes. Esa política funcionó durante años como salario indirecto de los sectores populares. Sin la feria, los vendedores dicen que el gran ecosistema textil del conurbano deberá aceptar las condiciones de las grandes marcas.

--¿Se quieren quedar con le negocio o hacer negocio a costa de Castillo?

--De hecho. --responde su abogado--, el propio Castillo le dijo a quien quisiera escucharlo que le llovieron llamados y ofertas de estudios jurídicos que decían venir de la mano de la fiscal. Esto no compromete necesariamente a la fiscal. Pueden haber llamado de manera espontánea o de parte de otro actor de peso, el dato acá es que cuando lo que hay en juego es tan importante, empiezan a tallar también las ambiciones personales.

--¿Y el proceso judicial en sí mismo?

--También es llamativo el despliegue de recursos que se hizo acá, con seguimientos, escuchas y hasta con agentes encubiertos durante por lo menos un año. Esta causa es conexa con otra en la que a Castillo se le dictó la falta de mérito. Es decir que no les gustó esa resolución y fueron por más. Se puede hablar de ensañamiento también. De hecho, también parece haber un aprendizaje respecto de la causa anterior, como si la hubieran estudiado para no cometer los mismos errores. Por eso detienen a todos los administradores, para que la feria no pueda trabajar, que es el verdadero fin que persiguen. Cerrarla por completo o nombrar un interventor que la vaya vaciando hasta desangrarla.