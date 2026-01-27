Omitir para ir al contenido principal
La divisa alcanzó su nivel más alto en once días
Los dólares se movieron al alza
En el arranque de la semana, el mayorista subió 4,5 pesos y el minorista, 5. Analistas opinan que el Gobierno repliega su estrategia de intervención. El Central volvió a comprar reservas.
27 de enero de 2026 - 2:39
city bancos
El Banco Central volvió a cerrar la jornada con saldo comprador.
(guadalupe lombardo)
Últimas Noticias
El apañe como trinchera: una sondeo federal
Rumbos y desafíos del activismo lgbti a un año del 1F
Por
Cristian Prieto
Abren la reinscripción para el Boleto Educativo Gratuito 2026
“La relación con el presidente es buena desde lo personal”, afirmó el gobernador
Pullaro acompaña las reformas “sin condicionamientos”
Convocatoria a espacios culturales de la ciudad
Noches de museos abiertos
Exclusivo para
Más de 5 de 10 sectores manufactureros, seriamente dañados
La importación ya condenó a la mitad de la industria
La licitación por la obra ya está abierta y responde a un reclamo vecinal
San Cristóbal: avanza el proyecto para construir una plaza en una exestación de tranvías
Por
Santiago Brunetto
Carta de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
Le piden a Caputo que reduzca las multas de la Ley de Inocencia Fiscal
Dos muertes y una demanda
Una jueza federal evalúa si frena la ofensiva inmigratoria en Minnesota
El País
El Presidente continúa su recorrida nacional, que no incluye zonas urgentes como las incendiadas pero sí abren terreno propicio para abogar por la reforma laboral.
Entre fanáticos y protestas de jubilados
Por
Melisa Molina
Denuncian por irregularidades al presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A.
El escándalo de los sobreprecios
El Gobierno analiza si negociar o no los puntos más resistidos del plan libertario
Bullrich, a la caza de los votos
La crueldad desigual: La negación del arresto domiciliario a Julio De Vido
Por
Maximiliano Rusconi
Economía
Welspun se adjudicó la venta de los caños para un gasoducto de 500 km
Techint, la cara oculta de los juegos del poder
Por
Raúl Dellatorre
Más de 5 de 10 sectores manufactureros, seriamente dañados
La importación ya condenó a la mitad de la industria
Inocencia Fiscal
Pymes piden reducción de multas
Sociedad
El fotógrafo fue herido por Gendarmería
Otro gran paso en la recuperación de Pablo Grillo: le retiran la sonda nasogástrica
Denuncian una nueva "Campaña del Desierto"
“Arde la Patagonia y el corazón de nuestra identidad territorial”
Homicidio grupal en Córdoba
Cuatro arrestados por el crimen de un joven de 24 años que fue atacado a golpes
Esquel también está en peligro
Chubut: el fuego rodea la localidad de Cholila
Por
Juan Funes
Deportes
El pilarense completó 60 vueltas en Barcelona
Colapinto giró en el nuevo A526
Por
Malva Marani
El Calamar prolongó su invicto en Vicente López por la Zona A
Torneo Apertura: Platense batió a Instituto y por ahora lidera
Inscribió a Johnson Nsumoh
Deportivo Riestra busca el batacazo con un delantero nigeriano
Se destacan Gimnasia de Mendoza-San Lorenzo y Newell's-Independiente
La rueda del Torneo Apertura no para: sigue la segunda fecha con cinco partidos más