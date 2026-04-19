Efemérides de hoy: qué pasó un 19 de abril

Miguel Diaz-Canel asumió como presidente de Cuba el 19 de abril de 2018.

This TV screen shot from the Cuban TV channel released on February 5, 2026, shows Cuba's President Miguel Diaz-Canel speaking during a press conference, in Havana, on February 4, 2026. Díaz-Canel said that his country is willing to engage in dialogue with the United States on any issue, but ‘without pressure’, at a time when Washington is stepping up its threats against the island. (Photo by Handout / CUBA TV / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HANDOUT - CUBA TV - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

(AFP/AFP)