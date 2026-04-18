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Entrevista con uno de los periodistas “subversivos” que figura en la lista del EAM ’78

José Steinsleger: “El mundo no está para celebrar nada”

Vive en México desde los 70. Dice que nunca escribió de fútbol, que jamás se propuso cubrir el Mundial hace 48 años y que la próxima Copa de la FIFA no debe festejarse.

Gustavo Veiga
Por Gustavo Veiga
José Steinsleger
José Steinsleger, rosarino radicado en México y una larga trayectoria como periodista (Gentileza -)

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