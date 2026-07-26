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El Mundo

El cine como parte de la guerra cultural de la extrema derecha

Una película complica la campaña electoral de Flávio Bolsonaro

El film Dark Horse, que exalta la figura de Jair Bolsonaro, está envuelto en una polémica: se habría pagado con fondos sospechados de corrupción y sus condiciones laborales fueron “humillantes”.

Gustavo Veiga
Por Gustavo Veiga
Brazil's right-wing presidential hopeful Flavio Bolsonaro gestures on arrival at the Liberal Party (PL) convention, in Sao Paulo, Brazil on July 25, 2026. Battered by a string of political crises, Flavio Bolsonaro will launch his candidacy for Brazil's October presidential election, seeking to follow in the footsteps of his father, Jair Bolsonaro. (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)
Flavio Bolsonaro Flávio Bolsonaro en el lanzamiento de su candidatura presidencial este sábado. AFP. AFP

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